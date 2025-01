Deutsche Bank stuft Beiersdorf auf 'Sell' – Kursziel auf 105 Euro gesenkt!

Die Deutsche Bank Research hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 105 Euro gesenkt. In einer am Dienstag veröffentlichten Analyse äußerte Analyst Tom Sykes Bedenken hinsichtlich der "Premiumisierungs-Story" des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die bekannte Marke Nivea. Diese Abwertung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Beiersdorf mit mehreren Herausforderungen konfrontiert ist, die das bisher starke Wachstum des Unternehmens infrage stellen.

Sykes hebt hervor, dass die Produktionsdynamik im Kosmetikbereich nachlässt und die Suchanfragen im Internet für die Marken des Unternehmens abnehmen. Diese Faktoren könnten sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken. Insbesondere die schwierige Marktlage in China, einem wichtigen Markt für Beiersdorf, wird als zusätzlicher Gegenwind betrachtet. Der Analyst prognostiziert, dass der langsame Umsatzanstieg die Bewertung der Aktie unter Druck setzen wird.