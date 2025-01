London-Heathrow bricht Rekorde: Fluggastzahlen übertreffen Frankfurt deutlich!

Im Gegensatz dazu bleibt der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen, Deutschlands größtem Flughafen, weiterhin hinter den Rekordzahlen aus der Zeit vor der Pandemie zurück. Im Jahr 2024 zählte der Betreiber Fraport 61,6 Millionen Fluggäste, was einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch liegt diese Zahl 12,7 Prozent unter dem Rekordjahr 2019, als rund 70,6 Millionen Passagiere Frankfurt nutzten. Fraport-Chef Stefan Schulte hatte für 2024 eine Passagierzahl von etwas über 61 Millionen prognostiziert.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind in Deutschland weiterhin spürbar, da der Flugverkehr sich nur langsam erholt. Während die Passagierzahlen in London-Heathrow Rekorde erreichen, sind die Flughäfen in Deutschland, insbesondere Frankfurt, noch nicht auf dem Niveau von 2019. Die Reisebeschränkungen und die damit verbundenen Unsicherheiten haben das Passagieraufkommen stark beeinflusst. An den von Fraport betriebenen Flughäfen im Ausland hingegen sind die Passagierzahlen teilweise bereits höher als vor der Pandemie, was auf eine schnellere Erholung in bestimmten Märkten hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass London-Heathrow einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet, während Frankfurt weiterhin mit den Nachwirkungen der Pandemie kämpft. Die unterschiedlichen Entwicklungen an den beiden Flughäfen spiegeln die variierenden Erholungsraten im internationalen Flugverkehr wider und zeigen, dass die Reisebranche in verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell wieder auf die Beine kommt. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Frankfurt seine Passagierzahlen steigern kann und ob Heathrow seinen Wachstumstrend fortsetzen kann.

