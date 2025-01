DAX nimmt Kurs auf 21.000 Punkte – Entspannung an der US-Inflationsfront

Aus technischer Sicht besteht oberhalb von 20.500 Punkten die Chance auf einen Anstieg bis auf 21.189 Zähler. Nachdem auch die US-Banken gestern starke Zahlen vorgelegt haben, steht einer Fortsetzung der DAX-Rally nichts mehr im Weg.

Besonders erfreulich: Die Rückgänge in der Teuerung zeigen sich dort, wo der Schuh am meisten drückt – bei der Kerninflation. Genau darauf hatten die Optimisten an der Wall Street gehofft. Der Rückgang ist eine Erleichterung, auch wenn die Rate immer noch deutlich über dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent liegt.