Cisco mit Ausbruchsversuch

Die Vorgabe für die Cisco-Aktie sieht einen nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb der Dezemberhochs von 60,23 US-Dollar vor, nur in diesem Fall könnten weitere Zielmarken bei 61,92 und schließlich den Verlaufshochs aus Dezember 2021 bei 64,29 US-Dollar aktiviert werden. Eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar an 66,24 US-Dollar heranreichen, ehe wieder eine mehrwöchige Konsolidierung bei Cisco einsetzt. Sollte sich der Vorstoß vom Mittwoch jedoch als Fehlsignal entpuppen und die Aktie unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 58,06 US-Dollar zurückfallen, dürften empfindliche Abschläge sogar bis in den Bereich von 56,70 US-Dollar heranreichen. Sollte auch dieses Niveau bärisch gekreuzt werden, müsste für das Papier ein neuerliches Kursziel sogar um 53,52 US-Dollar ausgerufen werden.

Trading-Strategie: