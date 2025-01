DAX klettert auf neues Rekordhoch

Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der bisherigen Rekordstände von 20.522 Punkten aus Mitte September ist nun zustande gekommen und qualifiziert sich für ein neuerliches Long-Investment, wie beispielshalber über das weiter unten vorgestellte Turbo-Zertifikat. Aus dem Stand heraus könnte der DAX nun auf 20.976 Punkte zulegen und entfernt sich damit merklich von seiner seit Februar 2023 bestehenden Trendbegrenzung. Nach dem Zieleinlauf muss eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Unter den gegebenen Umständen kann ein kurzfristig bärisches Szenario für den DAX nicht mehr gezeichnet werden, offenbar war der Kursrutsch vor Montag eine klassische Bärenfalle und hat nun genau in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Sollte es dennoch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 19.865 Punkten talwärts gehen, findet der DAX bei 19.560 Punkten eine erste starke Unterstützung vor. Zweifelsfrei dürfte die langsam beginnende Berichtssaison in den USA für Akzente an den Aktienmärkten sorgen. Wie gewohnt legen zuallererst US-Banken ihre Bücher für Investoren offen, hierzu zählen JP, Morgan, Wells Fargo, Citi und Goldman Sachs.

Aktuelle Lage