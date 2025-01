Kupfer startet dynamisch durch

Die letzten Monate seit Juli vergangenen Jahres waren von ausgesprochen hoher Volatilität beim Kupfer-Future geprägt. Nach dem letztmaligen Test der Kursmarke von glatt 4,00 US-Dollar konnte ein entsprechender Trendwechsel durch einen Kursanstieg über 4,150 US-Dollar vollzogen werden, der Kupfer-Future legte zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und der Kursmarke von 4,292 US-Dollar zu. Nach einer kurzen Pause in diesem Bereich gelang es auch schon wieder ein frisches Wochenhoch zu markieren und damit die Rallye der letzten Tage weiter fortzusetzen. Am Ziel ist das Industriemetall aber noch lange nicht angekommen.

Investoren zusehends zuversichtlicher