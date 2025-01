Wir verbinden die Welt mit KI (VIDEO)

Wedemark (ots) - Gcore ist ein führender, international tätiger Anbieter von

Public Cloud und Edge Computing, Content Delivery (CDN), und Security-Lösungen.

Gcore betreibt seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten,

verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa und bietet seine

Produkte weltweit an.



KI ist nicht mehr die Zukunft, sondern die Gegenwart





Für die digitale Wirtschaft sind KI- und Edge-Computing-Lösungen essenziell,insbesondere in Branchen wie Automobil, Gesundheitswesen und Fintech, woschnelle und lokale Datenverarbeitung wichtig ist. Gcore beschleunigt diedigitale Transformation mit innovativen Lösungen wie Edge-KI, Cloud undFastEdge. Robuste Sicherheitsmechanismen (DDoS-Schutz, WAAP) garantieren höchsteSicherheit und Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung internationaler Standards.Mit KI und Quantencomputing in die ZukunftIn einer Ära, die von exponentiellem technologischen Fortschritt geprägt ist,steht die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Bahnbrechende Innovationen wieder Quantencomputer versprechen, unsere Welt grundlegend zu verändern. Gcorepositioniert sich als Wegbereiter dieser neuen Ära. Mit unserem Engagement fürhöchste Sicherheit und fortschrittlichste Netzwerklösungen gestalten wir eineZukunft, in der KI und Quantencomputing Hand in Hand gehen, um uns nochleistungsfähigere, intelligentere und sicherere digitale Erlebnisse zuermöglichen.Gcore wurde vom Marktforschungsunternehmen IDC als "Major Player" im aktuellenBericht "IDC MarketScape: European Public Cloud Infrastructure (IaaS) 2024(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EUR151035423) " ausgezeichnet. DerBericht bewertet Public-Cloud-Infrastructure-as-a-Service-Anbieter (IaaS) inEuropa und umfasst qualifizierte globale und regionale Cloud-Anbieter, die IaaSin ganz Europa (einschließlich CEE und Westeuropa) anbieten.Testen Sie Gcore noch heute -> https://gcore.com/de/ .Social Media Informationen- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/g-core- X: https://x.com/gcore_official- Instagram: https://www.instagram.com/gcore.official/Pressekontakt:G-Core Labs GmbHBussardweg 730900 WedemarkTel: +352 208 81 085Mail: mailto:info@gcore.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/145492/5950108OTS: G-Core Labs