NEURA Robotics erhält 120 Millionen Euro Series-B-Finanzierung, um seine Vision der kognitiven und humanoiden Robotik voranzutreiben

Metzingen (ots) - NEURA Robotics, Pionier der kognitiven Robotik und

Deutschlands einziger Hersteller für humanoide Roboter, erhält eine

Series-B-Finanzierungsrunde von 120 Millionen Euro. Diese Investition

unterstreicht die Schlüsselrolle von NEURA Robotics in der Robotik-Branche. Mit

seiner einzigartigen Positionierung will das Unternehmen die europäische

Robotik-Industrie anführen und in der globalen Robotik-Landschaft einen starken

Player gegenüber großen Akteuren aus den USA und China bilden.



Die Finanzierungsrunde wird von Lingotto Investment Management geführt.

Weiterhin sind BlueCrest Capital Management, Volvo Cars Tech Fund, InterAlpen

Partners, Vsquared Ventures, HV Capital, Delta Electronics, C4 Ventures, L-Bank,

der Gründer David Reger selbst und weitere Akteure beteiligt.







Robotern, die nahtlos mit Menschen in Branchen wie Fertigung, Logistik und

Gesundheitswesen zusammenarbeiten können, schnell zu einem weltweit führenden

Unternehmen für kognitive und humanoide Robotik entwickelt. Mit seiner

einzigartigen Sensortechnologie und KI-Integration hat NEURA Robotics den

weltweit ersten kognitiven Cobot auf den Markt gebracht und ist nun führend in

der Entwicklung marktreifer humanoider Roboter.



Allein im vergangenen Jahr hat das Team von NEURA Robotics die Zahl seiner

Mitarbeitenden auf über 300 verdoppelt und den Umsatz um das Zehnfache

gesteigert. Unter der Leitung von Gründer und CEO David Reger verfügt NEURA

Robotics bereits über einen Auftragsbestand von einer Milliarde Euro.



David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics: "Das Marktpotenzial der

kognitiven Robotik ist größer als das des Smartphones. Ich bin stolz darauf,

dass NEURA den ersten kognitiven Roboter auf den Markt gebracht hat und der

einzige deutsche Player in der humanoiden Robotik ist. Das Investment zeigt das

Vertrauen unserer Investoren in mein Team und in die Pionierarbeit, die wir für

die moderne Robotik in Europa leisten."



Nikhil Srinivasan, Managing Partner bei Lingotto Horizon: " Wir sind stolz

darauf, in NEURA Robotics und seinen visionären Gründer David Reger zu

investieren. Das außergewöhnliche technologische Know-how und die bahnbrechenden

Innovationen von NEURA verändern sowohl die Industrie- als auch die

Verbraucher-Robotik. Mit herausragenden KI-Fähigkeiten, einem außergewöhnlichen

Wachstumskurs und einem Auftragsbestand von einer Milliarde

dem besten Weg, ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen und eines der





