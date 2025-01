Der Preisdruck hat in der Kernrate also leicht nachgelassen. Allerdings ist er mit Werten von mehr als 3 % noch immer relativ weit entfernt vom Ziel der US-Notenbank von 2 %. Und insgesamt legte die Inflation im Dezember wie befürchtet weiter zu. Denn die Verbraucher mussten für alle Waren und Dienstleistungen im Durchschnitt 2,9 % mehr bezahlen als im Vorjahr. Das traf zwar die Erwartungen, lag aber über den +2,7 % vom November. Das gilt auch für den Vormonatsvergleich: +0,4 % sind es im Dezember, +0,3 % waren es im November. Und es ist nun bereits der dritte Anstieg der Jahresrate in Folge.

Ein zweifelhafter Grund für steigende Aktienkurse

Die Verbraucherpreise sind also ein zweifelhafter Grund für starke Kursgewinne an den Aktienmärkten. Einerseits deuten die stärker steigenden Preise auf eine anhaltende bzw. sogar zunehmende Nachfrage, was gut ist für das Wirtschaftswachstum der USA, andererseits dürften die Zinssenkungsfantasien damit weiter schwinden.

Aber es scheint aktuell so, als wollten die Kurse nach den Rücksetzern vom Jahreswechsel wieder nach oben. Und aus den vergangenen beiden Jahren wissen wir, dass sich die Kauflaune der Anleger nur schwer trüben lässt, wenn sie eine Bullenparty feiern. Da man sich einem fahrenden Zug nicht in den Weg stellen sollte, bieten sich Short-Positionen, um auf wieder fallende Kurse zu setzen, nach den aktuellen bullishen Signalen also nicht an.

