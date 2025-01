Verbio massiv unter Druck nach Prognosesenkung

rabajatis schrieb 13.01.25, 11:49

Das Wort allein zu schreiben ist indiskutabel von Jefferies! Eine Frechheit geradezu.



Es geht um eine Stichtagsbetrachtung - eine Bilanz ist immer eine Stichtagsbetrachtung aus der Vergangenheit. Wenn es dort aufgrund der Ausnahmelage Ende 2024 zu Abschreibungen kommen sollte, dann ergeben sich danach wieder höhere Werte. Und diese Werte werden im Verkauf erzielt - nicht der Stichtagswert vom 31.12.2024. Das hatte Verbio selbst schon vor Monaten mit der Q1-Meldung geschrieben.



Deshalb ist das was Jefferies macht schlicht irreführend, verwerflich, abzockend. Aber so ist das eben bei denen. Kann man heute bei etlichen anderen Werten auch sehen.



Das gute ist, das Jefferies im Grundtenor jetzt enorne Chancen bei europäischen kleineren Aktien sieht. Um die für sich bzw. Ihre Kunden zu nutzen, schreiben sie eben auch manipulativ. Die veröffentlichen solche kostenlosen Meldungen nicht einfach so! Da steckt was dahinter und es klappt immer wieder.