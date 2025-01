Drägerwerk vorbörslich gefragt - Anleger feiern Profitabilität

SAFE1 schrieb 16.10.24, 11:53

Ich sehe das genauso. Die Zahlen sind m.E. passend zu dem Margenziel von diesem Jahr von 4 % beim EBIT. Das wird man mit dem üblicherweise stärksten Quartal Q4 auch sicherlich hinbekommen, so dass mit den Einmaleffekten 5% herauskommen sollten und eine Dividende in der Nähe des letzten Jahres.

Ggf. wird am die auch nicht kürzen wollen, weil man eh genug EK hat.



Mir drängt sich auch immer mehr auf, dass Dräger aufgesplittet werden muss und dass für den Medizintechnikbereich ein starker Partner gebraucht wird.

Warum tut man sich nicht mit B Braun zusammen, mit denen man eh nach einer der letzten Pressemitteilungen kooperiert und was auch ein Familienunternehmen ist?

Da sollte die Unternehmenskultur doch ähnlich sein.



Wäre schön, wenn SD abtreten würde. Ist ja auch schon Ü60 und sein Vertrag läuft nicht mehr lange. Dann könnte ein neuer CEO mal Dinge ändern.......