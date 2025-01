Renaults Elektro-Offensive sorgt für Rückenwind im Rennen mit VW!

Die Renault- Gruppe hat zum zweiten Mal in Folge steigende Verkaufszahlen gemeldet und zeigt sich als einer der Gewinner eines zunehmend herausfordernden Automobilmarktes. Der französische Autobauer verbuchte 2024 einen Absatzanstieg von 1,3 Prozent auf weltweit 2,3 Millionen Fahrzeuge, was insbesondere auf eine ambitionierte Elektro- und Hybridstrategie zurückzuführen ist.

Der Marktführer in Sachen Transformation und Sortimentserneuerung präsentierte gleich mehrere neue Modelle wie den Renault Rafale, den Symbioz und den ikonischen R5 in einer vollelektrischen Variante. Diese strategischen Produkteinführungen trugen maßgeblich dazu bei, dass die Verkaufszahlen im vierten Quartal um 6,1 Prozent zulegten. Der Anteil an Elektroautos am gesamten Absatz stieg dabei auf 12 Prozent, ein beachtlicher Sprung im Vergleich zum Jahresdurchschnitt von 9 Prozent.

Der Renault 5 E-Tech, das Herzstück des sogenannten "Renaulution"-Plans, wurde in Frankreich zum "Auto des Jahres" gekürt und verbuchte seit seiner Einführung im Oktober knapp 10.000 Zulassungen. Seine internationale Markteinführung ist für das erste Quartal 2025 geplant – inklusive einer erschwinglicheren Basisversion.

Konkurrenz unter Druck: VW kämpft, Renault expandiert

Während Volkswagen einen Absatzrückgang von 2,3 Prozent hinnehmen musste, profitierte Renault von seiner stärkeren Präsenz in Schwellenländern. Insbesondere Brasilien (+10,3 Prozent) und Südkorea (+80,6 Prozent) zeigten beeindruckende Wachstumsraten, was auf den Erfolg des Kardian und des Grand Koleos zurückzuführen ist.

In Europa konnte Renault mit einem Verkaufsplus von 3,5 Prozent doppelt so stark wachsen wie der Markt insgesamt. Mit einem Marktanteil von 34,7 Prozent bei elektrifizierten Fahrzeugen und einem bemerkenswerten Anstieg bei Hybridfahrzeugen (+45 Prozent) hat Renault seine Position als führender Akteur weiter ausgebaut.

Strategie zahlt sich aus: "Renaulution"-Plan schreitet voran

Luca de Meo, Generaldirektor der Renault-Gruppe, sieht die aktuellen Zahlen als Meilenstein im strategischen Dreijahresplan, der 2021 ins Leben gerufen wurde.

"2024 war ein Schlüsseljahr. Mit zehn Neueinführungen haben wir die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum gelegt. 2025 wird mit sieben weiteren Modellen, darunter der SUV Dacia Bigster und der kleine Elektro-SUV R4, die nächste Phase einläuten", betonte de Meo während einer Pressekonferenz.

Marken im Fokus: Dacia und Alpine setzen Akzente

Die Tochtermarken Dacia und Alpine erzielten ebenfalls Erfolge. Während Dacia dank des Dauerbrenners Sandero, Europas meistverkauftem Auto, ein Absatzplus von 2,7 Prozent verzeichnete, legte die Luxusmarke Alpine mit einem Wachstum von 5,9 Prozent zu.

Herausforderungen und Chancen: CO₂-Ziele im Visier

Ein weiterer Vorteil für Renault ist die strategische Unabhängigkeit bei CO₂-Zielen. Anders als andere Hersteller, die Kooperationen mit Tesla oder Polestar eingehen mussten, um Strafzahlungen zu vermeiden, konnte Renault die Emissionsziele aus eigener Kraft erreichen. "Wir haben die richtigen Produkte, aber die Nachfrage bleibt entscheidend", so Fabrice Cambolive, Generaldirektor der Marke Renault.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





