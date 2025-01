Spearmint hat Engagement im Krypto-Bereich mehr als verdoppelt

16. Januar 2025 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen seine Krypto-Position durch weitere Ankäufe der Kryptowährung Solana mehr als verdoppelt hat. Solana ist eine Krypto-Computing-Plattform, die darauf abzielt, hohe Transaktionsgeschwindigkeiten zu erreichen, ohne Abstriche bei der Dezentralisierung machen zu müssen. Hier wird versucht, die Skalierbarkeit durch einen anderen Ansatz in der Blockchain zu verbessern, indem man einen Proof-of-History-Konsens (PoH) mit dem der Blockchain zugrunde liegenden Proof-of-Stake-Konsens (PoS) kombiniert. Dieser Ansatz hat bei Tradern in den verschiedensten Bereichen, von Kleinanlegern bis hin zu institutionellen Einrichtungen, Interesse geweckt. Solana kann nach eigenen Angaben rund 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Solana ist sowohl eine Kryptowährung als auch eine flexible Plattform für Entwickler, die dezentrale Anwendungen (dApps) für verschiedene Branchen wie DeFi, Gaming, Non-Fungible Token (NFT) und Finanzderivate entwickeln.

James Nelson, President von Spearmint, sagt dazu: „In dem Bestreben, bei der Wertschöpfung für die Aktionäre so proaktiv wie möglich vorzugehen, ist das Management der Ansicht, dass die Diversifizierung insbesondere in Solana das größte Wachstumspotenzial im Krypto-Bereich bietet. Wir nutzen den Preisrückgang und haben vor Kurzem zusätzliche Solana-Ankäufe getätigt, wodurch wir unsere ursprüngliche Position mehr als verdoppelt haben. Wir beabsichtigen, diesen Krypto-Diversifizierungsplan für die absehbare Zukunft fortzusetzen und werden den Markt kurz- und langfristig über diese Strategie auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus erarbeiten wir derzeit Pläne für das 4.722 Hektar große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick (Kanada), da Antimon im vergangenen Jahr erneut zu den Rohstoffen mit der besten Performance gehörte.“ Herr Nelson weiter: „Darüber hinaus möchten wir auf unsere Lithium-Beteiligungen in Clayton Valley (Nevada) hinweisen, die das Potenzial für die Auffindung von sowohl Lithium-Tonstein- als auch Lithium-Sole-Vorkommen bieten, da wir davon ausgehen, dass heimische Lithiumprojekte im Jahr 2025 auf deutlich mehr Interesse am Markt stoßen werden. Trotz der negativen Stimmung in Bezug auf Lithium und Elektroautos in den letzten zwei Jahren zeigen die jüngsten Daten eindeutig, dass die Verkäufe von Elektroautos zunehmen und die entsprechende Dynamik weltweit tatsächlich zu- und nicht abnimmt.“

