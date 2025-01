DAX sprengt den Deckel weg

Der gestrige Handelstag hat mal wieder eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich Stimmung und Trends an der Börse drehen können. Die Kombination aus starken Zahlen aus dem US-Bankensektor und einer erstmals seit Juli vergangenen Jahres wieder rückläufigen Kerninflation in den USA sorgte für ein Kursfeuerwerk an der Wall Street und auch in Frankfurt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der DAX macht heute da weiter, wo er gestern mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch über 20.600 Punkten aufgehört hat. Die Fortsetzung der Rally zwingt die Skeptiker, die sich nach dem Rutsch zwischen den Jahren noch bestätigt sahen, erneut zum Umdenken. Spekulierten nach den starken Arbeitsmarktdaten die ersten gar schon über eine Zinserhöhung als nächsten Schritt der Fed, ändert auch hier die scheinbare Entspannung an der Inflationsfront plötzlich alles. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in den USA beendet zunächst ihren Aufwärtstrend und entfernt sich komfortabel von der Fünf-Prozent-Marke. Was 0,1 Prozentpunkte so alles ausmachen können.

Pünktlich zu Donald Trumps offizieller Amtsübernahme scheint also auch wieder die Sonne an der Börse. Bleibt abzuwarten, wie die ersten Töne aus dem Weißen Haus dann bei den Anlegern ankommen. Die nächsten Wochen dürften am Aktienmarkt weiter volatil bleiben, auch wenn es heute noch so aussieht, als würde einem dritten, guten Börsenjahr nicht viel im Wege stehen. Der Eindruck kann täuschen und sich die Stimmung auch wieder ganz schnell in die andere Richtung drehen.

Beim Online-Modehändler Zalando läufts deutlich besser als gedacht. Nach einem starken vierten Quartal wurde die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 um zehn Prozent angehoben. Rund zehn Prozent daraufhin auch das Plus in der Aktie zum heutigen Handelsstart. Das Papier beendet damit die Konsolidierung über den Jahreswechsel und könnte über 32 Euro seinen Aufwärtstrend fortsetzen.