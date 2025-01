Bayer: Ist das schon die Trendwende?

Die Hoffnungen auf einen operativen Turnaround oder sogar eine Trendwende seiner Anteile konnte der Chemie- und Pharma-Riese Bayer im zurückliegenden Jahr nicht erfüllen. Nichtsdestotrotz zeigt das ungebrochen große Anlegerinteresse, dass das Unternehmen unverändert als Kandidat auf eine solche Trendwende gilt.

Tatsächlich hat 2025 schwungvoll begonnen. Mit einem Plus von fast 8 Prozent sind die Anteile der Leverkusener eine der derzeit besten Aktien im deutschen Leitindex DAX. Dabei zeigte die Aktie sogar relative Stärke gegenüber einem Gesamtmarkt, der zunächst nicht so richtig in die Gänge kommen wollte. Erst die US-Inflationsdaten am Mittwoch brachten einen Durchbruch.