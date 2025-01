Devisen Euro zum US-Dollar wenig bewegt - Britisches Pfund gibt nach Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,0297 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0300 Dollar …