Engel & Völkers GmbH / Engel & Völkers auf Wachstumskurs: Zweistelliges ...

Engel & Völkers konnte trotz der herausfordernden Marktbedingungen im abgelaufenen Jahr seine globale Expansion erfolgreich fortsetzen und Marktanteile gewinnen: Die Unternehmensgruppe hat weltweit mehr als 80 eigene und lizenzierte neue Standorte unter der Marke eröffnet, darunter in Mexico City, Ontario (Kanada) und Florenz (Italien). Neu auf der Landkarte von Engel & Völkers sind seit 2024 die British Virgin Islands sowie Mauritius. Damit ist Engel & Völkers in 35 Ländern präsent.

Engel & Völkers auf Wachstumskurs: Zweistelliges Umsatzplus auch in herausfordernden Zeiten (FOTO) Hamburg (ots) - Die global durch eigene und lizenzierte Standorte agierende Unternehmensgruppe Engel & Völkers ist 2024 in einem anspruchsvollen Marktumfeld zweistellig gewachsen: Der Immobiliendienstleister hat seinen weltweiten Courtageumsatz um rund 13 Prozent auf 1,24 Mrd. Euro gesteigert. Damit erreicht das Traditionsunternehmen nahezu die Rekordmarke von 1,27 Mrd. Euro aus dem Corona-Jahr 2021. "Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs mit unserem etablierten Geschäfts- und Franchisemodell erfolgreich fort. Wir haben Resilienz gezeigt und in die Zukunft investiert in einem nach wie vor angespannten Markt, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten", sagt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers. "Dank unserer langjährigen Expertise, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sowie unserer erstklassigen Servicequalität in der persönlichen Beratung unserer Kunden werden wir unsere starke Marktposition weiter ausbauen."

Auch qualitativ hat Engel & Völkers 2024 sein Beratungsangebot ausgebaut: Neben der Finanzierungsberatung durch E&V Finance bietet Engel & Völkers seit Herbst in Deutschland auch Energieeffizienzberatung im Bereich Wohnimmobilien an. Dadurch können die von Engel & Völkers betreuten Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern einen Rundum-Service für energetische Sanierung in Anspruch nehmen. Möglich macht dies eine exklusive Kooperation mit dem Unternehmen Enter.

Der Immobilienmarkt sollte sich 2025 weiter erholen. "Wir sind für weiteres Wachstum global sehr gut positioniert", sagt Jawed Barna. "Geplant ist weiter zu expandieren, u.a. in Südamerika sowie in den Kernmärkten in Europa und Nordamerika. Auch strategische Zukäufe stehen auf unserer Agenda." 2025 will das Engel & Völkers Netzwerk zudem mit zusätzlichen Immobilienberatern weiter wachsen.



