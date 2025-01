Dax startet freundlich - Zalando klar vorn

wolson schrieb 10.01.25, 07:37

Renditen für US-Staatsanleihen nähern sich kritischer Marke

Investoren blicken zunehmend skeptisch auf US-Staatsanleihen und verlangen immer höhere Zinsen. Experten warnen: Der Ausverkauf am Anleihemarkt könnte auch den Aktienmarkt erfassen.



Frankfurt, New York. Es ist ein gefährlicher Mix: Die US-Regierung hat in diesen Tagen mehrfach den Kapitalmarkt angezapft, um einen kleinen Teil der billionenschweren Staatsverschuldung zu refinanzieren. Doch die Investoren halten sich zunehmend zurück, wie die Platzierung einer 30 Jahre laufenden US-Staatsanleihe am Mittwoch zeigte.



Die Investoren verlangten eine Rendite von mehr als 4,9 Prozent – das ist der höchste Wert seit 2007. Auch der Verkauf zehnjähriger US-Staatsanleihen einen Tag zuvor verlief Beobachtern zufolge eher „enttäuschend“.



Die schleppende Schuldenaufnahme der US-Regierung passt zur Skepsis, mit der Investoren seit der Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA den amerikanischen Anleihemarkt betrachten. Seither haben sie sich im großen Stil von US-Zinspapieren getrennt, im Gegenzug stiegen die Renditen. Kurz vor der Wahl, Mitte September 2024, betrug die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe noch rund 3,6 Prozent. Derzeit sind es rund 4,7 Prozent.



Experten glauben, dass der Anstieg der Renditen vorerst weitergehen könnte: Mohamed El-Erian, der unter anderem die Allianz berät, sagt, die Rendite der zehnjährigen Anleihe könne „durchaus einen Teil des Jahres in der Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent verbringen“.



Auch Samy Chaar, Chefanlagestratege der Schweizer Privatbank Lombard Odier, erwartet, dass sich die US-Zinsen längerfristig auf einem Niveau zwischen vier und fünf Prozent einpendeln. Er warnt: „Ich würde mich unwohl fühlen, wenn die Renditen über fünf Prozent steigen.“ Spätestens ab dieser Schwelle fürchten Experten, dass der Ausverkauf an den Anleihemärkten den Aktienmarkt erfasst.



Anleihe-Ausverkauf könnte Börsen erfassen

Der Markt für US-Staatsanleihen ist der liquideste der Welt und gilt als eine Art Herz-Kreislauf-System für die weltweiten Finanzmärkte. Von den Renditen wird eine Reihe anderer Preise abgeleitet, daher können insbesondere schnelle Renditeanstiege für Turbulenzen sorgen.



Lombard-Odier-Experte Chaar erläutert: „Wenn die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe über fünf Prozent steigt, nimmt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zu.“ Weil sich auch der Zinssatz für Hypotheken an Staatsanleihen orientiert, könnte zudem ein Abschwung am Häusermarkt einsetzen. Auch gerieten immer mehr Konsumenten in den USA wegen hoher Zinsen auf Kreditkartenschulden unter Druck.



Christian Kopf, Leiter Portfoliomanagement für Renten und Währungen bei Union Investment, ergänzt: „Der jüngste Anstieg der lang laufenden Renditen in den USA sollte bereits konjunkturdämpfend wirken.“ Er sieht die Schuld auch beim neu gewählten US-Präsidenten, der mit seinen Zolldrohungen und geopolitischen Machtspielen schon vor dem Amtsantritt die Märkte bewegt. Kopf sagt: „Trump treibt mit seinen erratischen Aussagen ohne Not die Finanzierungskosten des US-Staates und auch der US-Unternehmen in die Höhe. Die Wirtschaft zahlt die Zeche.“



Dass steigende Renditen die Aktienmärkte unter Druck setzen, zeigt sich derzeit in Großbritannien. Die zehnjährigen britischen Staatsanleihen rentierten am Mittwoch zwischenzeitlich bei 4,861 Prozent, so hoch wie zuletzt im August 2008.



Das britische Pfund hat verschiedenen Währungen gegenüber nachgegeben, gegen den Dollar etwa um mehr als ein Prozent. Und die Aktien im Nebenwerteindex FTSE 250 verloren in den vergangen fünf Tagen knapp vier Prozent an Wert.



Schon jetzt nehmen die Anleiheinvestoren Trumps Wirtschafts- und Handelspolitik zumindest teilweise vorweg. Im Zentrum stehen dabei vor allem zwei Fragen: Wie will Trump die angekündigten Steuersenkungen finanzieren? Und wie wird seine Zollpolitik tatsächlich aussehen? Der Republikaner versprach im Wahlkampf, die temporären Steuersenkungen zu verlängern, die er in seiner ersten Amtszeit eingeführt hatte, und die Unternehmensteuern noch weiter zu kürzen. Er kündigte ebenfalls Zölle auf alle Importe in die USA an.



Die Folge: Investoren verlangen eine höhere sogenannte Laufzeitprämie. Damit beschreiben Experten Zinsaufschläge für länger laufende Anleihen. In der Niedrigzinsphase seit 2010 war diese Laufzeitprämie sehr gering, teilweise negativ. Investoren waren also bereit, Geld für zehn Jahre zu einem geringeren Zinssatz zu verleihen, als sie beispielsweise für zwei Jahre forderten. Union-Investment-Stratege Kopf erläutert: Die Laufzeitprämie kompensiere für Anleger das mit einer lang laufenden festverzinslichen Anleihe einhergehende Zinsänderungsrisiko.



Ungewöhnliche Marktreaktion auf Zinssenkungen

Seit Mitte September steigt die Laufzeitprämie stetig. „Der wichtigste Treiber für den jüngsten Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen ist der Anstieg der Laufzeitprämien“, sagt Kopf. Diese sei für mehr als drei Viertel des jüngsten Renditeanstiegs verantwortlich.



Der Renditeanstieg ist umso überraschender, als die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen in den vergangenen drei Monaten um insgesamt einen ganzen Prozentpunkt (100 Basispunkte) gesenkt hat. „Eine solche Bewegung ist höchst ungewöhnlich“, bestätigt Thorsten Slok, Chefökonom beim US-Vermögensverwalter Apollo.



Die Märkte nahmen damit bereits vorweg, dass die Fed ihre Zinsen nicht so stark senkt, wie sie vor der Wahl erwartet hatten. Kürzlich folgte die Bestätigung: Die Notenbanker hatten bei ihrer jüngsten Sitzung signalisiert, dass sie in diesem Jahr mit zwei Zinsschritten rechnen. Im September waren sie noch von vier Schritten ausgegangen.



Längst ist in den USA eine neue Debatte darüber entbrannt, wie stark die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird. Ein starker Arbeitsmarkt und eine hartnäckige Inflation sorgten dafür, dass Investoren nun mehrheitlich davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr nur ein statt zwei Mal senken könnte.



Dieser Ansicht ist auch Lombard-Odier-Experte Chaar. Den amerikanischen Konsumenten gehe es hervorragend. „Sie haben Jobs, steigende Realeinkommen, größere Vermögen – und sie geben ihr zusätzliches Einkommen für Konsum aus“, sagt Chaar. Das heize die Konjunktur an. „Das US-Wachstum liegt über ihrem langfristigen Potenzial von zwei Prozent.“



Die Wirtschafts- und Handelspolitik Trumps habe zumindest das Potenzial, die US-Renditen weiter in die Höhe zu treiben, insbesondere wenn die Massenausweisung von Immigranten die Löhne treibe und Importzölle die Teuerungsrate anheizten.



Anlageexperte El-Erian beobachtet bereits eine Rückkehr der sogenannten „Anleihe-Bürgerwehr“: Damit wird an den Märkten der Effekt beschrieben, dass die Anleihemärkte mit Kurseinbrüchen auf fiskalpolitische Maßnahmen reagieren, die aus Sicht der Investoren die Verschuldung auf ein langfristig nicht mehr tragfähiges Niveau erhöhen. El-Erian sagte im US-Börsensender CNBC: „Die Anleihewächter erkennen, dass die fiskale Lage außer Kontrolle gerät.“



Staatsschulden steigen ungebrochen

Die US-Staatsverschuldung überstieg im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Marke von 36 Billionen Dollar. Dabei liegt der durchschnittliche Zins, den die US-Regierung für den Schuldendienst zahlen muss, laut Daten des Analysehauses Kobeissi bei 3,4 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor drei Jahren.



Die steigende Zinslast bereitet auch der Ratingagentur Fitch Sorgen: „Die Zinsaufwendungen sind nun der zweitgrößte Ausgabenposten der US-Regierung und übersteigen die Verteidigungsausgaben und Medicare, nur die Sozialversicherung ist höher“, warnt Analyst Richard Francis.



Die Investoren könnten die Lage jedoch zu kritisch sehen und die Risiken falsch einpreisen, meint Tobias Basse, Analyst der NordLB. Er geht davon aus, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit fiskalpolitisch konservativer handeln wird als in seiner ersten. Auch würden viele die Initiative von Trumps Beratern Elon Musk und Vivek Ramaswamy unterschätzen. Sie sollen als Leiter der neuen Bundesbehörde DOGE („Department of Government Efficiency“) drastische Spar- und Deregulierungsmaßnahmen durchboxen. „Das wird dabei helfen, die geplanten Steuersenkungen zu finanzieren“, sagt Basse.



Experte mahnt zur Vorsicht am Aktienmarkt

Daher zeigt sich der US-Aktienmarkt bislang wenig beeindruckt vom Schuldenboom in den USA. Doch auch dort mehren sich die Warnsignale. US-Aktien sind im Vergleich zu Staatsanleihen derzeit so unattraktiv wie zuletzt 2007 kurz vor dem Ausbruch der Weltfinanzkrise.



Lombard-Odier-Experte Chaar misst dies an der sogenannten Aktienprämie. Die Kennziffer beschreibt das Plus an erwarteter Rendite mit Aktien gegenüber sicheren Anleihen. Die Aktienprämie beträgt seinen Berechnungen zufolge derzeit weniger als ein Prozent. Üblich sei eine Aktienprämie zwischen vier und 4,5 Prozent. Damit sich die Aktienprämie ihrem historischen Mittel nähert, müssen entweder die Anleiherenditen oder die Aktienkurse fallen.



Konkrete Anzeichen für einen Rücksetzer am US-Aktienmarkt sieht Chaar noch nicht. Diesen befürchtet er erst bei einer Eintrübung der Gewinnaussichten von börsennotierten Unternehmen. Davon sei bislang nichts zu sehen. Doch Chaar ist überzeugt: „In diesem Umfeld sollte man nicht ohne Absicherung am Aktienmarkt investiert sein.“ Er rät dazu, in Anleihen zu investieren und zudem einen kleinen Teil bei Hedgefonds anzulegen. „Die Sicherheitsmarge am Aktienmarkt ist verschwunden“, sagt Chaar mit Blick auf die geringe Aktienprämie. „Wer am Aktienmarkt investiert bleibt, sollte Vorsicht walten lassen.“



