RedNote übernimmt das Zepter – diese chinesische App erobert den US-Markt!

Mit einer unerwarteten Wendung hat die chinesische Social-Media-Plattform RedNote (in China als "Xiaohongshu" bekannt) in den letzten Wochen massive internationale Aufmerksamkeit erlangt. Mehr als 500.000 TikTok-Nutzer, größtenteils aus den USA, wechselten in kürzester Zeit auf die Plattform. Grund dafür ist die drohende Abschaltung von TikTok in den Vereinigten Staaten.

Mit über 300 Millionen monatlich aktiven Nutzern (Stand 2023) etabliert sich RedNote zunehmend als aufstrebender Star der sozialen Medien – besonders bei jungen Menschen, die nach einer Alternative für TikTok suchen.