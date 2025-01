BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Nachdem der Luxusgüterkonzern Bruno Cucinelli mit seinen Zahlen den Auftakt in die Berichtssaison der Luxusgüterbranche gemacht habe, sei mit dem Bericht von Richemont gleich ein Höhepunkt gekommen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Wachstum aus eigener Kraft heraus habe die Erwartungen deutlich übertroffen, wobei alle Geschäftsbereiche daran beteiligt gewesen seien./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 06:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 06:38 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,22 % und einem Kurs von 169,9EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m