SEOUL, Südkorea, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Hurom, der Pionier im Bereich der langsam kauenden Entsafter und ein weltweiter Marktführer, hat in einer Untersuchung der koreanischen Handelskommission (KTC) erfolgreich eine Patentverletzung durch NUC, den Hersteller der Kuvings-Entsafterlinie, nachgewiesen. Die Untersuchung (Remedy 4-1-2023-8) ergab, dass NUC unlautere Handelspraktiken anwandte.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Am 19. Dezember 2024 entschied das KTC, dass NUC die Patentrechte von Hurom verletzt hatte, was eine unlautere Handelspraxis darstellt. Die KTC erließ eine Abhilfeanordnung, verhängte Geldbußen und teilte der NUC ihre Entscheidung förmlich mit.

Die Untersuchung begann im Dezember 2023, als Hurom eine Beschwerde bei der KTC einreichte. Nach der Einleitung der Untersuchung im Januar 2024 gab die KTC am 19. Dezember ihre Ergebnisse bekannt, in denen sie die unlauteren Praktiken der NUC bestätigte, und am 31. Dezember erfolgte die endgültige Mitteilung.

Gemäß der KTC-Entscheidung wurde NUC angewiesen, die Ausfuhr und die Herstellung seines Entsaftermodells AUTO10 für den Export im Inland einzustellen, alle vorhandenen Lagerbestände zu veräußern, die Patentverletzung zusammen mit der Abhilfeanordnung öffentlich bekannt zu geben und eine Geldstrafe in Höhe von 152,5 Mio. ₩ (105.000 USD) zu zahlen.

Diese Entscheidung baut auf einer ähnlichen Entscheidung auf, die im Juli 2023 durch Amazons Amazon Patent Evaluation Express (APEX) Prozess getroffen wurde (APEX ID): 15060613361), das NUC der Patentverletzung für schuldig befand. Diese Entscheidung führte zur Aussetzung des Verkaufs von fünf wichtigen NUC-Modellen in den Vereinigten Staaten: REVO830W, EVO820GM, C7000S, C7000W und C7000P. Das Eingeständnis unlauterer Handelspraktiken durch die KTC stärkt die Argumentation von Hurom zusätzlich.

Hurom wurde 1974 gegründet und widmet sich seit über 50 Jahren der Weiterentwicklung der Entsaftungstechnologie, die 2005 in der Entwicklung des weltweit ersten vertikalen Kauapparats gipfelte. Als weltweit führendes Unternehmen für Gesundheitsinnovationen hat Hurom den Standard für vertikale Entsaftungssysteme gesetzt.

Hurom geht auch vor dem Unified Patent Court (UPC) in Europa gegen Hersteller und Händler vor, die seine Patente verletzen. Das Unternehmen bleibt standhaft beim Schutz seiner geschützten Technologien durch solide rechtliche Bemühungen.

*UPC-Fälle in Deutschland: PR_ACT_17336/2024, PR_ACT_17365/2024

*UPC-Fall in Frankreich: PR_ACT_17434/2024

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2597396/Hurom_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hurom-erringt-sieg-im-verfahren-der-koreanischen-handelskommission-gegen-nuc-kuvings-302351591.html