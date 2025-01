Deutschland kann Innovation - aber nicht überall (FOTO)

aufschwungost schrieb 12.01.25, 12:33

Halten wir mal fest:

1. Monsanto ist unverkäuflich bei den bestehenden Rechtsrisiken kauft das niemand.

2. Eine Insolvenz von Monsanto in Texas durchzuführen wäre ggf. theoretisch möglich, ob's auch durchsetzbar ist, da habe ich erhebliche Zweifel.

3. Eine Monsanto zu verkaufen, wenn die Rechtsrisiken (fast) vollständig durch Bayer bezahlt wurden ist wohl das alleedümmste was man machen könnte.



Entscheidend wird sein festzustellen, wo man denn nun bei den Rechtsrisiken wirklich steht. Anzahl der (offenen) Klagen, Aussichten für weitere Vergleiche, etc.



Das kann wohl niemand genau sagen, dazu müsste man die Klageindustrie mal in's Boot holen und das final für alle transparent klären und festlegen. So bleibt es bei irgendwelche Laienjurys die aberwitzige Schadens-Forderungen "würfeln" und bei überfressenen Klienten die entweder schon Krebs haben, oder sowieso bekommen würden, da sie sich halt viel bewegen und gesund ernähren und Warnaufkleber immer beachtet haben, als sie im Regal an Monsantoprodukte vorbeigelaufen sind...da ist es halt praktisch sich das selbst verursachte Elend noch von dummdödeligen Vollidition aus Übersee zumindest noch vergolden zu lassen....ironie off!!