Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % / Monatliche Inflationsrate hat sich im Dezember 2024 mit +2,6 % erneut verstärkt

Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Dezember und Jahr 2024+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,7 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+2,5 % im Jahresdurchschnitt 2024 gegenüber 2023 (vorläufiges Ergebnisbestätigt)Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2024 um2,2 % gegenüber 2023 erhöht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,fiel die Inflationsrate im Jahr 2024 damit deutlich geringer aus als in den dreivorangegangenen Jahren. Im Jahresdurchschnitt hatte sie 2023 bei +5,9 %, 2022sogar bei +6,9 % und 2021 bei +3,1 % gelegen. Zuvor waren im Jahresdurchschnittdie 2 Prozent selten überschritten worden, zuletzt 2011 mit ebenfalls +2,2 %. ImDezember 2024 lag die Inflationsrate - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - bei +2,6 %. Sie verstärkte sichdamit zum Jahresende, nachdem die monatlichen Raten bereits im 4. Quartal 2024stetig zugelegt hatten.Jahresteuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie lag 2024 bei +3,0 %Die Jahresteuerungsrate ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln,häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag 2024 bei +3,0 %, nach +5,1 % imJahr 2023 und +3,8 % im Jahr 2022. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren hat sichdieser Wert abgeschwächt, er liegt damit aber weiterhin deutlich über derGesamtteuerung. Diese Kenngröße verdeutlicht zudem, dass die Teuerung in anderenGüterbereichen im Jahresdurchschnitt 2024 weiterhin hoch war.Im Jahresdurchschnitt 2024 verteuerten sich Dienstleistungen mit +3,8 %besonders starkDie Preise für Dienstleistungen insgesamt stiegen 2024 im Vergleich zum Vorjahr2023 mit +3,8 % überdurchschnittlich. Bereits 2023 verteuerten sichDienstleistungen mit +4,4 % deutlich. Im Jahresdurchschnitt 2024 verteuertensich beispielsweise Versicherungen (+13,2 %) erheblich. Unter anderem wurdenauch Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+7,8 %),Gaststättendienstleistungen (+6,8 %) oder die Wartung und Reparatur vonFahrzeugen (+6,1 %) 2024 gegenüber 2023 spürbar teurer. Die für diePreisentwicklung bedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich imJahresdurchschnitt 2024 um 2,1 % und lagen somit knapp unterhalb derGesamtteuerung. Unter dem Jahresdurchschnitt 2024 lag auch die Preisentwicklung