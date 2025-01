Aktienmärkte: Die Billion-Dollar-Rally hing am seidenen Faden!

Knapp eine Billion Dollar konnten der Leitindex der US-Aktienmärkte, der S&P 500, mit der gestrigen Rally hinzugewinnen. Und das, weil die Kernrate bei den Daten zur US-Inflation minimal niedriger war als erwartet (was nach den am Dienstag veröffentlichten US-Erzeugerpreisen eigentlich keine Überrraschung war). Wirklich minimal niedriger mit 3,248% - bei 3,25% hätte man nämlich die Zahl auf 3,3% aufrunden müssen, womit die Inflation wie erwartet ausgefallen wäre und es damit kein überzeugends Argument gegeben hätte für eine so starke Rally der Aktienmärkte. Man könnte also sagen: eine Billion Dollar hingen am seidenen Faden! So oder so: das war gestern ein gigantischer Short-Squeeze - wie geht es jetzt weiter?

