"Jahr der Quantenreife": Microsoft & Nvidia lassen Quanten-Aktien explodieren!

In einem Blogbeitrag vom 14. Januar erläuterte Microsoft, dass das Unternehmen eine Beschleunigung der Quantenforschung und -entwicklung in den kommenden zwölf Monaten erwartet. "Wir stehen am Beginn des Zeitalters der zuverlässigen Quantencomputer", schrieb Microsoft in dem Beitrag. "Und wir stehen kurz davor, dass Quantencomputer bedeutende Probleme lösen und neuen Geschäftswert schaffen."

Nachdem die Aktien im Quantenbereich zuletzt massive Verluste hinnehmen mussten, scheinen sie nun wieder aufzuholen. In der vergangenen Woche hatten sie nachgegeben, nachdem Nvidia-CEO Jensen Huang und Meta-CEO Mark Zuckerberg angemerkt hatten, dass es Jahrzehnte dauern könnte, bis Quantencomputer "sehr nützlich" oder "praktisch" werden.

In dieser Woche wurde die Rallye aber auch durch die Ankündigung von Nvidia am Dienstag befeuert, auf seiner GTC-Konferenz im März einen "Quantum Day" zu veranstalten.

Die hohen Bewertungen locken derweil auch zunehmend Shortseller an. Nach Angaben von S3 Partners stieg das Volumen der Leerverkäufe in diesem Bereich in den ersten zwei Wochen des Jahres 2025 um 58 Millionen US-Dollar.

Martin Shkreli, besser bekannt als "Pharma Bro", hat seine Short-Strategie gegen Quantenaktien öffentlich gemacht. Auf der Plattform X bezeichnete er die Branche als "unglaublich überbewertet" und verglich sie mit der Dotcom-Blase. "Einige dieser Aktien haben einen Abwärtstrend von 90 Prozent oder mehr vor sich", warnte Shkreli eindringlich.

Auch am Optionsmarkt zeichnet sich eine pessimistischere Stimmung ab. Laut Brent Kochuba von SpotGamma hat das Volumen an Put-Optionen mittlerweile das zuvor rekordverdächtige Call-Volumen der letzten Monate übertroffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





