Goldman senkt Nokia auf 'Sell' - Ziel 3,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nokia von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 3,50 Euro belassen. Nach einer stark überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Nokia-Aktien begründete Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Abstufung vorwiegend mit der Bewertung der Papiere des Netzwerkausrüsters./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 05:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben