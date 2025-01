APA ots news: Neuer EU-Rahmen macht Finanzsystem fit gegen Cyberangriffe und IT-Ausfälle - DORA-Start im Fokus der FMA

EU-Paket zu Digitaler Operationaler Resilienz im Finanzsektor (DORA) ab 17. Jänner 2025 EU-weit anwendbar. FMA hat die Vorbereitung in Österreich eng begleitet.



Wien (APA-ots) - Die jüngsten Störungen bei Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen weltweit haben auch im vergangenen Jahr verdeutlicht, wie sehr sich die Wirtschaft auf zuverlässige IKT für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb verlässt. Im Juli 2024 führte ein fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware Crowdstrike Falcon auf der ganzen Welt zu IKT-Ausfällen in Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Gesundheitswesen, Transport und Finanzdienstleistungen. In Österreich sind in den letzten Monaten Ausfälle oder Störungen in der IKT-Infrastruktur von einzelnen Banken aufgetreten, die etwa zu falschen Kontoinformationen oder ausgefallenen Bankomaten geführt haben. Damit das besonders stark IKT-abhängige Finanzsystem sich gegen solche Risiken wappnet, hat die Europäische Union (EU) einen Rechtsrahmen geschaffen.