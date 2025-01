SAF-Holland erfüllt Margenprognose, Umsatzziel verpasst - Kursknick

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland ist 2024 trotz eines gesunkenen Umsatzes profitabler geworden. Das Unternehmen profitierte dabei von einem weiterhin robusten Ersatzteilgeschäft. Der Vorstand geht nun nach ersten Hochrechnungen davon aus, dass die um Sondereffekte bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) nahezu punktgenau das Prognoseziel von rund zehn Prozent erreicht hat. Das wäre etwas mehr als 2023. Deutlich schwächer als gedacht fiel dagegen der Umsatz aus.

Die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie gab am Donnerstagvormittag 4,9 Prozent auf 14,76 Euro nach. Das Unternehmen hatte die Neuigkeiten am Vortag kurz vor Schluss des Xetra-Handels bekanntgemacht, woraufhin der Kurs noch um etwas mehr als drei Prozent gestiegen war. Der Kurs von SAF-Holland hat sich in den vergangenen Wochen erholt, nachdem die Aktie Mitte November noch ein Zwischentief bei etwas weniger als 13 Euro markiert hatte.