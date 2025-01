Deutsche Anleihen leicht unter Druck nach Kurssprung am Vortag Nach dem kräftigen Kurssprung zur Wochenmitte haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,19 Prozent auf 131,26 Punkte. Die Rendite …