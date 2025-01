Revolutionierung gewerblicher und industrieller Energielösungen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - SolaX ist stolz darauf, das TRENE

Unerreichte Vielseitigkeit bei allen Anwendungen





Das TRENE ESS eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen, von derStromversorgung von Produktionsanlagen und Logistikzentren bis hin zurUnterstützung von Systemen für erneuerbare Energien und lokale Stromnetze. DieIP67-zertifizierte PCS und das Gehäuse gewährleisten Langlebigkeit, während dasFlüssigkeitskühlsystem eine präzise Temperaturkontrolle (<= 3 °C) für optimaleLeistung unter extremen Bedingungen gewährleistet.Schlüsselmerkmale, die die Messlatte für die Energiespeicherung höher legen:Unerreichte Sicherheit und ZuverlässigkeitSicherheit ist oberstes Gebot: Der TRENE 125 kW/261 kWh Schrank für Gewerbe undIndustrie bietet ein 4-stufiges Feuerschutzsystem:- Erkennung und Vorbeugung des thermischen Durchgehens auf Zellebene und somitein proaktiver Ansatz gegen Brandgefahren.- Absicherbare MSD-Technologie, die die Hochspannung während der Wartung fürzusätzlichen Schutz abschaltet.- Aerosol- und Wassersprüh-Feuerlöschsysteme, die potenzielle Brände soforteindämmen und löschen.- Modularer Aufbau, der die Ausbreitung von Feuer verhindert und eineFeuerbeständigkeit von bis zu 1,5 Stunden bietet, um wichtigeSystemkomponenten zu schützen.Skalierbar für wachsende EnergiebedürfnisseDas TRENE ESS wächst mit Ihrem Unternehmen und verfügt über fünf Batteriepaketepro Schrank mit einer Kapazität von 261 kWh. Für größere Unternehmen ist er mit10 Schränken auf bis zu 1250 kWh/2610 kWh skalierbar und gewährleistet so dieFlexibilität, den sich ändernden Energiebedarf zu decken.KI-gestütztes EnergiemanagementDas KI-gesteuerte Energiemanagementsystem optimiert die Leistung und senkt dieKosten.- Die SolaXCloud Platform bietet Echtzeit-Updates alle 10 Sekunden und einenlokalen Speicher für ein Jahr, der über die Cloud oder eine App zugänglichist.- Mithilfe von KI-Technologie analysiert das System die Energienutzungsmusterund passt sie an, wodurch Einnahmen aus Einspeisung um bis zu 10 % steigen.- Funktionen wie Time-of-Use-Tarife und intelligente Terminplanung maximierendie Effizienz und minimieren die Kosten.Kompaktes, kosteneffizientes DesignDas kompakte Design minimiert den Platzbedarf und senkt die Transport-,Installations- und Betriebskosten. Seine 3P4W-Architektur unterstützt eineflexible Lastanpassung und gewährleistet eine optimale Stromverteilung fürunterschiedliche Geschäftsanforderungen.Energie für eine grünere ZukunftSolaX setzt sich dafür ein, die globale Energiewende durch Innovation undSpitzenleistungen voranzutreiben. Das TRENE Energiespeichersystem mit-Flüssigkühlung bietet Unternehmen eine zuverlässige, skalierbare undintelligente Energiespeicherlösung und ebnet den Weg in eine nachhaltigeZukunft.