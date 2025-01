Mit der Wort & Bild Mediengruppe, den Sana Kliniken und Forte Digital als Gesellschafter stärkt sie ihre Rolle als Treiber der Digitalisierung im Gesundheitssektor (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Flying Health (https://www.flyinghealth.com/de/) , das

führende Ökosystem für Innovationen im deutschen Gesundheitswesen, gibt sich

eine neue Struktur: Mit der Wort & Bild Mediengruppe

(https://www.wortundbildverlag.de/) , den Sana Kliniken (https://www.sana.de/)

und Forte Digital (https://fortedigital.com/de) als weitere Gesellschafter

bündeln sich Kompetenzen aus Gesundheitskommunikation, medizinischer Versorgung

und technologischer Innovation. Dieser Schritt ermöglicht es Flying Health, die

Digitalisierung auch in Zukunft mit einer klaren Vision zu prägen und zu

gestalten: Patient:innen sollen von effizienten, zugänglichen und sicheren

Gesundheitslösungen profitieren, die sowohl höchste Qualitätsstandards erfüllen

als auch ethischen und regulatorischen Anforderungen gerecht werden.



Synergien zwischen Technologie, Medizin und Kommunikation





Mit der neuen Gesellschafterstruktur wachsen die strategische Reichweite vonFlying Health und die Fähigkeit, digitale Technologien nahtlos in den Alltag vonPatien:innten, Health Professionals und wirtschaftlichen Akteuren zuintegrieren. Ziel ist es, echte Innovationen zu schaffen, die spürbareVerbesserungen für alle Beteiligten bringen - von der klinischen Praxis bis hinzum privaten Umfeld der Patient:innen.Neben Dr. Lilia Kotchoubey , der bisherigen Geschäftsführerin von Flying Health,werden auch Falk H. Miekley (Wort & Bild Mediengruppe) und Darius Niroumand(Forte Digital) der Geschäftsführung angehören. Ebenso bleibt mit Dr. MarkusMüschenich und Christian Lautner das Gründerteam von Flying Health alsGesellschafter an Bord."Die Anforderungen im Gesundheitswesen verändern sich rasant. Mit unserer neuenGesellschafterstruktur schaffen wir die Grundlage, um diese Dynamik aktiv zunutzen und eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die den Menschen in denMittelpunkt stellt" , sagt Dr. Markus Müschenich. Mit Blick auf die kommendenJahre setzt Flying Health darauf, Synergien zwischen Technologie, Medizin undKommunikation zu schaffen. Dieser Ansatz macht die Health Community zu einemzentralen Akteur in der digitalen Transformation des deutschenGesundheitswesens.Über Flying Health ( https://www.flyinghealth.com/de/ )Flying Health ist das führende Ökosystem für die Gesundheitsversorgung derZukunft - wir sind Partner, Wegbereiter und Netzwerk.Als Ökosystem bauen wir Brücken zwischen Start-ups, Gesundheitswirtschaft undrelevanten Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer zu Vorreitern werdenlassen. Unsere Arbeit verbindet langjährige Beratungskompetenz mit