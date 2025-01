TARGOBANK ist erneut Top Employer (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Düsseldorfer Bank zum neunzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland"

ausgezeichnet

- Positiv bewertet wurden u.a. die Entwicklungsmöglichkeiten, das

Gesundheitsmanagement und das "Employee Listening"

- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen

Einheiten der Bank gesucht



Das international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.429

Top Employer in 125 verschiedenen Ländern ausgezeichnet. In Deutschland wurden

165 Organisationen zertifiziert. Diese setzten sich dafür ein, "Wachstum und

Wohlbefinden zu fördern und gleichzeitig die Arbeitswelt zu bereichern", so Top

Employer CEO David Plink. Die TARGOBANK zählt zum neunzehnten Mal in Folge zu

den besten Arbeitgebern Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die

Auszeichnung "Top Employer Deutschland".







wichtiger Gradmesser: "Das Top Employer Siegel ist ein erneuter Beleg, dass wir

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Das ist uns

wichtig - schließlich sind die Menschen, die bei uns arbeiten, unser wichtigstes

Kapital."



Punkten konnte die Bank zum Beispiel mit ihren Weiterbildungs- und

Entwicklungsmöglichkeiten, mit ihrem bankweiten Gesundheitsmanagement sowie mit

ihren Maßnahmen zum "Employee Listening". Damit ist die Beteiligung der

Mitarbeitenden durch Zufriedenheitsbefragungen sowie interne

Social-Media-Gruppen und Communities gemeint.



2024: neue grüne Benefits für die Belegschaft



Die Bank hat 2024 unter anderem ihre Mitarbeitenden-Benefits

(https://jobs.targobank.de/ueber-uns/) erweitert, um ihre

Arbeitgeberattraktivität weiter zu steigern. Im Fokus standen dabei vor allem

neue "grüne Benefits":



- Die Bank hat im Juni 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um

Mitarbeitenden die Anschaffung eines privaten Balkonkraftwerks (https://targob

ank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-zahlt-balkonkraftwerke-fu

er-beschaeftigte/) zu ermöglichen.

- Im Juli wurde zudem die Förderung für das Deutschlandticket erhöht, sodass die

monatlichen Abokosten für Mitarbeitende noch einmal gesunken sind, von 29 auf

19 Euro monatlich. Dieser Betrag wird auch beibehalten, obwohl der Preis des

Tickets gestiegen ist.

- Mitarbeitende ohne Dienstwagen konnten sich die 2024 Kosten für eine private

E-Ladesäule erstatten lassen. Mitarbeitende mit Dienstwagen bekommen diese

Kosten grundsätzlich erstattet.



Freie Stellen in allen Bereichen der Bank



Die TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitere

Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein - sowohl in Voll- als Seite 2 ► Seite 1 von 2





