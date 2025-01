UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 91 auf 92 Euro angehoben. Das Aufwärtspotenzial für die Aktie des Baustoffherstellers sei nach einem starken Jahr 2024 und einer Neubewertung des Papiers inzwischen begrenzt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen, die sich negativ auf die Wachstumserwartungen an den Wohnimmobilienmärkten auswirken könnten, hält er die Chance auf eine positive Gewinndynamik für gering./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 16:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 16:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 84,62EUR auf Tradegate (16. Januar 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.