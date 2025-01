Vernetzte Elektronikprodukte müssen in der EU dem neuen Cyber Resilience Act entsprechen

Düsseldorf (ots) -



- "Produkte mit Internetzugang müssen künftig dem neuen EU Cyber Resilience Act

genügen. Andernfalls ist der Verkauf in der Europäischen Union illegal.

Herstellern drohen Bußgelder von bis zu 15 Millionen Euro bzw. 2,5 Prozent des

weltweiten Jahresumsatzes", erinnert Jan Wendenburg, CEO des deutschen

Cybersicherheitsspezialisten ONEKEY.

- Tausende von Unternehmen auch außerhalb von Europa in Asien und Amerika sind

von neuer EU-Regulierung betroffen.



Im letzten Jahr wurde eine neue Regulierung in der Europäischen Union (EU)

verabschiedet, die alle Hersteller betrifft, die vernetzte Elektronikprodukte in

EU-Länder liefern: der EU Cyber Resilience Act (CRA). Demnach haften die

Hersteller für die Cybersicherheit ihrer Produkte, und zwar nicht nur bei der

Auslieferung, sondern über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Der Verkauf

von Produkten mit Internetanschluss ohne regelmäßige Prüfung der Cyberresilienz

wird mit Inkrafttreten des EU CRA illegal in Europa. Bei Verstößen drohen

Strafen von bis zu 15 Millionen Euro (16,75 Millionen US-Dollar) bzw. bis zu 2,5

Prozent des weltweiten Jahresumsatzes (es gilt der jeweils höhere Betrag).







ONEKEY bereit, um Elektronikprodukte mit Internetanbindung vor Einführung in die

Europäische Union auf ihre Konformität mit den EU-Regularien im Hinblick auf

Cybersicherheit zu überprüfen." Vernetzte Produkte, die den CRA-Anforderungen

nicht genügen, dürften kein CE-Prüfsiegel tragen, wie es für den Verkauf in der

Europäischen Union zwingend vorgeschrieben ist.



Großer und wachsender Markt in Europa



Die EU-Gemeinschaft umfasst 27 Länder in Europa mit rund 448 Millionen

Einwohnern. Schätzungen zufolge sind in der EU knapp 20 Milliarden vernetzte

Geräte im Einsatz. Dazu gehören beispielsweise smarte Haushaltsgeräte, vernetzte

Fahrzeuge, industrielle Sensoren und medizinische Gerätschaften. Prognosen

zufolge sollen im Jahr 2030 rund 30 Milliarden digitale Produkte mit Vernetzung

in der EU in Betrieb sein. Dementsprechend wird eine Ausweitung des

Marktvolumens von etwa 120 Milliarden Euro in 2024 auf 250 bis 300 Milliarden

Euro im Jahr 2030 erwartet. "Kein internationaler Hersteller von

Elektronikprodukten wird sich den europäischen Markt entgehen lassen wollen",

ist Sicherheitsexperte Jan Wendenburg sicher.



Er macht noch auf eine weitere regulatorische Besonderheit in der Europäischen

Union aufmerksam: Soweit in den vernetzten Geräten direkt oder über eine

Cloud-Anbindung Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommt, ist über den EU

Cyber Resilience Act auch der EU Artificial Intelligence Act (EU AI Act) zu Seite 2 ► Seite 1 von 3





