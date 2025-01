De.mem erwartet 2024 ein Rekordjahr

Die Zahlen sprechen für sich: Innerhalb von nur fünf Jahren hat De.mem seine Bareinnahmen fast vervierfachen können. Lagen im ersten Quartal 2019 die vierteljährlichen Bareinnahmen noch bei 2 Mio. AUD so waren es im 3. Quartal 2024 rund 7,4 Mio. AUD. Diese Summe ist zugleich ein neuer Meilenstein für das australische Unternehmen, denn es sind die höchsten vierteljährlichen Bareinnahmen der Firmengeschichte. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 23 Prozent. De.mem ist damit weiter auf einem stabilen Wachstumspfad und das nun schon 22. aufeinanderfolgende Quartale.

Hinzu kommt, dass das organische Wachstum mittlerweile bei 15 Prozent liegt –gemessen an den ersten drei Quartalen für 2024. „Damit liegen wir weit über dem Durchschnitt der Wasserbranche“, erklärt Firmenchef Andreas Kröll. Das Wachstum hat zudem auch die Bruttomarge positiv beeinflusst: Sie stieg von 25 Prozent im Jahr 2019 auf 40 Prozent in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2024.

Wachstum durch Kostendisziplin

„Wir sind stolz darauf, dass wir dieses kontinuierliche Wachstum mit Betriebs- und Kostendisziplin erreichen konnten, während wir weiterhin in die Forschung und Entwicklung unserer Membrantechnologie investieren“, erklärt Firmenchef Andreas Kröll, der sich fest davon überzeugt zeigt, dass die getätigten Investitionen den langfristigen Wert des Unternehmens enorm steigern und so De.mems Wachstum in Zukunft weiter vorantreiben werden.

Auch, wenn die Zahlen für das Gesamtjahr noch etwas auf sich warten lassen: De.mem sei auf dem besten Weg, für das gesamte Jahr Rekordeinnahmen zu erzielen und die starke Wachstumsdynamik fortzusetzen, so Kröll in einem Brief an seine Investoren zum Jahresende.

Wertsteigernde Akquisitionen

De.men hatte zudem in den vergangenen Jahren mehrere Akquisitionen erfolgreich umsetzen können. Dabei konnte das Unternehmen die Umsätze der vier Übernahmekandidaten, die De.mem zwischen 2019 und 2022 erwarb, um durchschnittlich 63 Prozent steigern.