VW legt Tank- und Ladekartengeschäft zusammen

(Die Meldung vom 15.01.2025 (12.02) wurde im 1. Absatz, 2. Satz sowie im 3. Absatz, 1. Satz berichtigt: "Logpay Transport Services")

WOLFSBURG/ESCHBORN (dpa-AFX) - Europas größter Autobauer Volkswagen legt sein Geschäft mit Tank- und Ladekarten für E-Autos und Verbrenner zusammen. Die bisherige Tankkartentochter Logpay Transport Services werde mit dem Ladekarten-Bereich der Konzernsparte Elli zusammengefasst, kündigte das Unternehmen an. Voraussichtlich am 1. März werde die neue Tochter unter dem Namen Elli Mobility an den Start gehen. Hauptsitz ist der bisherige Logpay-Standort in Eschborn bei Frankfurt.