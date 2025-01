Der hundertste vollelektrische Lkw bei Dachser kommt im Food Logistics-Verteilerverkehr zum Einsatz (FOTO)

Kempten (ots) - Emissionsfreie Fahrzeuge haben sich zu praxistauglichen Lösungen

für die Stückgutlogistik entwickelt; Anschaffungskosten und Ladeinfrastruktur

bleiben Hemmschuhe beim Ausbau der Elektromobilität.



Der weltweit tätige Logistikdienstleister Dachser bringt seinen 100. Elektro-Lkw

mit einem Gesamtgewicht größer als 3,5 Tonnen in den Praxiseinsatz. Der

16-Tonner vom Typ Volvo FL Electric mit Kühlaufbau wird ab sofort Hamburg und

Umland mit frischen Lebensmitteln beliefern.





Das Modell entstammt einer neuen Fahrzeuggeneration und ist mit einem Akku von375 kWh Ladekapazität ausstattet. Dieser versorgt zuverlässig das Kühlaggregatund erlaubt dennoch eine Reichweite von rund 300 Kilometern. "Mit dem E-Lkwkönnen wir eine komplette Tagestour der Food Logistics-Verteilung fahren und einDiesel-Fahrzeug mit Kühlaggregat ersetzen", sagt Christoph Kellermann,Operations Manager European Logistics im Dachser Logistikzentrum Hamburg. "DasFahrzeug zeigt, dass die E-Mobilität in der Logistik erwachsen wird und nun auchvollkommen praxistaugliche Lösungen für die Lebensmittellogistik oder denStückgut-Fernverkehr verfügbar sind. Gleichzeitig erhöht sich die Leistung derLadesäulen, sodass die Standzeiten verkürzt werden."In Hamburg unterhält Dachser eine von drei E-Mobility-Sites. Hier testet derLogistikdienstleister schwerpunktmäßig emissionsfreie Lkw für dieStückgutlogistik und das Zusammenspiel von Photovoltaikanlagen,Batteriespeichern, intelligenten Ladesystemen und Ladeinfrastruktur. Mit demneuen Volvo FL Electric fahren in der Hansestadt bereits vierbatterieelektrische Verteiler- und drei Fernverkehrsfahrzeuge in denDachser-Farben. Ein fest definiertes Innenstadtgebiet beliefert derLogistikdienstleister ausschließlich emissionsfrei, dies gilt nur für ungekühlteWare.100 batterieelektrische Lkw im NetzwerkDer Volvo FH Electric für den Food Logistics-Verteilerverkehr ist offiziell der100. Elektro-Lkw mit einem Gesamtgewicht größer als 3,5 Tonnen, der imeuropäischen Dachser-Netzwerk zum Einsatz kommt. "Im Rahmen unsererlangfristigen Klimaschutzstrategie mit Fokus auf Effizienz, Innovation undintegrative Verantwortung war es uns wichtig, frühzeitig Praxiserfahrungen mitemissionsfreien Fahrzeugen zu machen. Deshalb ist der 100. Elektro-Lkw imStückgut-Netzwerk ein beachtlicher Meilenstein", sagt Alexander Tonn, COO RoadLogistics bei Dachser. "Dennoch haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, um dieE-Mobilität auch wirtschaftlich zu gestalten. Die immer noch hohenAnschaffungskosten und die kaum vorhandene öffentliche Ladeinfrastruktur für Lkwhemmen aktuell noch den raschen Ausbau der Elektromobilität in der Logistik."Weitere Pressemitteilungen von Dachser finden Sie hier:https://www.dachser.de/de/mediaroom/Über Dachser:Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietetTransportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb vonzwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics.Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics undDachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowiebranchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendeseuropäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierteInformationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.Mit rund 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an weltweit 377 Standortenerwirtschaftete Dachser im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von rund 7,1Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 77,4 MillionenSendungen mit einem Gewicht von 40,0 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenenLandesgesellschaften in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachserfinden Sie unter dachser.com (https://www.dachser.de/de/)