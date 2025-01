NWPN) beauftragt OTC PR Group, Inc. mit Investor-Relations-Leitung und Ausweitung der Marktpräsenz

PASADENA, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 16. Januar 2025 / The Now Corporation (OTC PINK:NWPN), ein Pionier der Solarenergie-Innovation im städtischen Bereich, freut sich sehr, die Beauftragung von OTC PR Group, Inc., einer führenden Gesellschaft für Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit, als offiziellen Kommunikationspartner bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit stellt für The Now Corporation einen entscheidenden Moment dar, da das Unternehmen derzeit bestrebt ist, seine Marke aufzuwerten, breiteres Investoreninteresse zu wecken und seinen Ruf als führendes Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiewende zu stärken.

Die Partnerschaft von The Now Corporation mit OTC PR Group unterstreicht sein Streben nach Transparenz, Einbindung der Aktionäre und strategisches Storytelling. Mit der herausragenden Expertise von OTC PR Group will The Now Corporation seine Zielsetzung einem globalen Publikum nahebringen und sicherstellen, dass Investoren, Partner und Stakeholder gleichermaßen voll auf die Zielsetzung des Unternehmens, die urbane Solarenergieproduktion zu revolutionieren, ausgerichtet sind.

Ein strategischer Schritt hin zu beispiellosem Wachstum

Da weltweit eine Hinwendung zu Lösungen für erneuerbare Energien stattfindet, befindet sich The Now Corporation in einer einzigartigen Position, um von dieser Dynamik zu profitieren. Mit seiner Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. an der Spitze der urbanen Solarenergie und der Netzintegration baut das Unternehmen kontinuierlich an einem Fundament für Innovation und Nachhaltigkeit. Um diese bahnbrechenden Entwicklungen effizient zu kommunizieren, greift The Now Corporation auf die Kompetenz von OTC PR Group zurück, deren nachweisliche Erfolgsbilanz, börsennotierte Unternehmen in neue Höhen zu treiben, ideal zu diesem ambitionierten Weg passt.

Alfredo Papadakis, CEO von The Now Corporation, äußerte sich wie folgt zu der Partnerschaft:

„Mit unserer Kooperation mit OTC PR Group beginnt für The Now Corporation ein neues Kapitel. Im Zuge der weiteren Ausweitung unserer Solarenergie-Initiativen stellt diese Partnerschaft sicher, dass unsere Botschaft die gesamte Investorenwelt erreicht. Mit ihrer Expertise sind wir gut aufgestellt, um stärkere Beziehungen aufzubauen, neue Chancen anzuziehen und das Vertrauen zu schaffen, dass unsere Zielsetzung die urbane Energielandschaft verändern kann.“