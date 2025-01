Brauerei Veltins verkauft so viel Bier wie noch nie

MESCHEDE (dpa-AFX) - Gegen den rückläufigen Markttrend hat die Brauerei Veltins deutlich mehr Bier verkauft und einen Firmen-Höchstwert erreicht. Der Ausstoß - also die Produktionsmenge - sei im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent auf rund 3,36 Millionen Hektoliter Bier gestiegen, teilte das Unternehmen aus dem Sauerland in Meschede mit. Das sei so viel gewesen wie noch nie. Der Umsatz der Brauerei mit ihren 737 Beschäftigten stieg um 4,1 Prozent auf 459 Millionen Euro. Angaben zum Gewinn machte das Familienunternehmen wie üblich nicht.

Veltins begründete die positive Entwicklung unter anderem mit einem "stabilen Markenmix" - während traditionelle Marken weiterhin sehr gefragt seien, seien auch neue Marken gut verkauft worden. Anfang 2024 hatte Veltins zuletzt Preise angehoben. Derzeit plane man keinen weiteren Preisanstieg, sagte Firmenchef Volker Kuhl.

Konkurrent Krombacher hatte zuvor ein Ausstoß-Minus von 1,1 Prozent auf 5,675 Millionen Hektoliter vermeldet, also 567,5 Millionen Liter. Bei anderen Brauereien lief es ebenfalls mäßig, Deutschlands Bierbranche dürfte Experten zufolge insgesamt ein ähnliches Minus gehabt haben wie Krombacher. Veltins konnte sich dieser negativen Entwicklung hingegen entziehen und deutlich zulegen. Neben Veltins und Krombacher gehört Bitburger zu den drei meistverkauften Biermarken in Deutschland./wdw/DP/mis