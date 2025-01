Gold vor Kursexplosion? Das spricht jetzt dafür!

Mit einem Plus von 3 Prozent ist Gold durchaus schwungvoll in das neue Jahr gestartet – deutlich besser jedenfalls als der US-Aktienmarkt. Erst nach einer Rallye von fast 2 Prozent konnte der S&P 500 am Mittwoch nach moderat ausgefallenen Inflationsdaten das Vorzeichen wechseln.

Dass das Edelmetall den Rückenwind aus dem vergangenen Jahr mit in 2025 nehmen konnte, ist durchaus überraschend. Denn sowohl der gegenwärtige starke US-Dollar als auch der zuletzt kräftige Anstieg der Anleiherenditen bedeuten eigentlich fundamentalen Gegenwind: Hohe Zinsen sorgen für hohe Opportunitätskosten, was Gold im Verhältnis zu anderen Assetklassen weniger attraktiv macht.