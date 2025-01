Bitcoin: "Neues ATH innerhalb der nächsten 10 Tage" oder Einbruch auf 80K droht

Wayn bezeichnet Trumps mögliche Krypto-Durchführungsverordnung als "politischen Joker". Berichten zufolge plant Trump, am ersten Tag seiner Präsidentschaft eine pro-krypto-freundliche Richtlinie umzusetzen.

Nach einem kurzen Einbruch unter 90.000 US-Dollar am Montag hat sich Bitcoin nach einem besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsbericht erholt und in der Nacht wieder mit der 100.000-Dollar-Marke geflirtet. Charles Wayn, Mitbegründer des Web3-Netzwerks Galxe, erklärte, dass politische Unsicherheiten und makroökonomische Nachrichten den Kryptomarkt derzeit stark beeinflussen: "Alle Märkte sind gelähmt von der Flut makroökonomischer Nachrichten."

"Ein privates Krypto-Dinner am Freitag vor der Amtseinführung zeigt, dass Trump die Krypto-Community ernst nimmt", so Wayn. Dies könnte einen positiven Effekt auf die Stimmung der etwa 53 Millionen Krypto-Investoren in den USA haben. Wayn erwartet, dass der Bitcoin-Kurs "innerhalb der nächsten 10 Tage" ein neues Allzeithoch erreichen könnte, sofern die Marktbedingungen stabil bleiben.

Aber es bleiben Unsicherheiten bestehen. Geoff Kendrick von Standard Chartered warnt, dass ein erneuter Einbruch unter 90.000 US-Dollar Zwangsverkäufe auslösen könnte, die den Kurs auf 80.000 US-Dollar drücken würden. "Ein deutlicher Einbruch könnte zu neuen Rekordabflüssen aus Bitcoin-ETFs führen", erklärte Kendrick.

Tom Lee von Fundstrat bleibt dagegen bullish wie eh und je. Daten von Glassnode zeigen, dass Bitcoin im aktuellen Zyklus mildere Rückgänge verzeichnet hat als in früheren Bullenmärkten. Lee hebt hervor, dass die 70.000-Dollar-Marke als starke Unterstützungslinie gilt, warnt jedoch, dass ein Durchbrechen dieser Linie einen Rückgang auf 50.000 US-Dollar zur Folge haben könnte. Dennoch bleibt Lee optimistisch und prognostiziert Jahresendziele von 200.000 bis 250.000 US-Dollar für Bitcoin: "Bitcoin wird einer der herausragenden Vermögenswerte für 2025 sein."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 98.934$ auf CryptoCompare Index (16. Januar 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.





