Nio: Steigt das nochmal oder kann das weg?

Zwar kämpft die E-Fahrzeugbranche angesichts der gestiegenen Zahl an Konkurrenten mit einem steigenden Wettbewerbsdruck, insgesamt legen die weltweiten Verkäufe jedoch auch weiterhin zu. Davon profitieren vor allem die beiden Branchengrößen BYD und Tesla , die im vergangenen Jahr auch eine ansprechende Kursentwicklung vorweisen konnten.

Gelingt Nio nochmal eine Trendwende?

Trotz der schwierigen Geschäftslage und der anhaltend fehlenden Profitabilität konnte die Aktie zuletzt einen kleinen Boden bilden. Birgt dieser eine Anstiegschance oder sollten Anleger Nio endgültig den Rücken kehren und die Aktie aus dem Depot fegen?

Minus 94 Prozent und noch immer kein Ende in Sicht

Die Anteile haben gegenüber ihrem Allzeithoch bei 66,99 US-Dollar, markiert im Januar 2021, rund 94 Prozent an Wert verloren. Diese erschütternde Bilanz demonstriert, dass Nio in einem mehrjährigen Abwärtstrend notiert. Innerhalb dessen ist es im vergangenen Jahr zu einer Seitwärtsrange zwischen 4 und 6 US-Dollar gekommen, wobei den Käufern im Rahmen der in Aussicht gestellten chinesischen Stimulusmaßnahmen zwischenzeitlich ein Ausbruch zur Oberseite gelungen war.

Diese Gewinne konnten jedoch nicht verteidigt werden, wodurch die Aktie wieder unter ihre gleitenden Durchschnitte gefallen ist. Eine potenzielle Trendwende ist somit vertagt worden. Die vergangenen Wochen waren von mehreren Versuchen, die Durchschnittslinien zurückzuerobern, geprägt. Diese führten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg – ein Ergebnis der schwachen technischen Indikation.

Hohes Abwärtspotenzial, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer

In den vergangenen Tagen taumelte Nio der Unterstützung bei 4 US-Dollar entgegen. Sollte diese unterschritten werden, dürfte es zu einer weiteren Abwärtswelle mit empfindlichen Verlusten kommen, denn der Support bei 3,70 US-Dollar ist ein äußerst schwacher. Weitere Unterstützungen lassen sich selbst aus dem Langfristchart kaum ableiten. Mit viel Fantasie ist ein Support um 2,40 US-Dollar zu erkennen. Das bedeutet ein Abwärtspotenzial von 40 Prozent.

Soweit muss es allerdings nicht kommen, denn bei 4 US-Dollar besteht durchaus die Chance auf einen Rebound. Zwar zeigen sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD Schwäche an. Doch beide notieren gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends, es liegen also bullishe Divergenzen vor. Solche sind häufig die Vorboten von Trendwenden.

Allerdings ist zu beachten, dass diese im Wochenchart bereits seit zweieinhalb Jahren beobachtet werden können, ohne dass es zu einer solchen gekommen wäre. Sollte die Aktie daher anziehen, sollten Anleger eher mit einer lokalen Gegenwegen anstatt mit einer dauerhaften Trendwende rechnen. Erst Kurse oberhalb von 5 US-Dollar könnten zu einem größeren Kursanstieg führen.

Fazit: Das kann weg! Raus damit und gegen BYD tauschen!

Ohne eine Wende im operativen Geschäft, und dort vor allem bei der Profitabilität, dürfte eine nachhaltige Kurserholung ohnehin nicht zu machen sein. Gegen eine solche spricht neben dem gestiegenen Wettbewerb die Tatsache, dass sich Nio mit seinen Wechselakkus in eine äußerst teure, technologische Sackgasse manövriert hat.

Wer Aktionär beziehungsweise Anteilseigenerin des Unternehmens ist, sollte einen möglichen Kursanstieg daher zum Ausstieg nutzen. Das gilt auch für den Fall, dass die Anteile unter 4 US-Dollar fallen. Wer in der Branche investieren möchte, sollte auf BYD setzen. Gegen Tesla spricht trotz der starken Position im Markt die völlig aus dem Ruder gelaufene Bewertung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion