NTT DATA Business Solutions wurde erneut als Global Top Employer ausgezeichnet (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG ist einer von weltweit 17

Global Top Employern, der Mitarbeitende in das Zentrum des unternehmerischen

Handelns stellt und weltweit ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld

bietet. Für das international agierende SAP©-Beratungshaus ist es bereits die

dritte Top-Employer-Auszeichnung in Folge.



"Ich freue mich sehr, dass wir erneut als Global Top Employer ausgezeichnet

werden. Der Award unterstreicht, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht,"

so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA,

Inc. "Als global agierendes Unternehmen bauen wir auf das Engagement und die

Expertise unserer mehr als 16.000 Mitarbeitenden weltweit. Gemeinsam schaffen

wir innovative Lösungen für unsere Kunden und stärken unsere Marktposition. Ein

großes Danke geht auch an unsere HR-Abteilung, die dafür sorgt, dass unsere

Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial bei uns voll entfalten können und wir

neue Talente für uns gewinnen, um unsere Erfolgsgeschichte zusammen

fortzuschreiben."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE! Short 270,28€ 1,67 × 14,70 Zum Produkt Long 238,13€ 1,79 × 14,54 Zum Produkt