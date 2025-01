Dax am Mittag weiter leicht im Plus - Fokus auf zyklischen Branchen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem leicht positiven Start bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.607 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Zalando-Aktien, am Ende die Papiere von Siemens Energy.



"Die Marktteilnehmer bleiben auch im Laufe des Handelstags weiter am Ball und kaufen deutsche Aktien", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Im Blickpunkt stehen die Aktien von Zalando nach beeindruckenden Zahlen zum Schlussquartal. Die Investoren greifen aber auch beherzt bei dem Aktien von Rheinmetall, Porsche und Commerzbank zu."





