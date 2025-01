Wie die Hofmann Metall GmbH auf modernste Technik und nachhaltige Prozesse setzt (FOTO)

Zwickau (ots) - Die allgemeine Relevanz von Nachhaltigkeit wächst stetig - eine

Entwicklung, die auch immer mehr Unternehmen betrifft. Dabei zeigt insbesondere

die Hofmann Metall GmbH, wie sich die neueste Technik und das Umweltbewusstsein

in der Praxis vereinen lassen. Wie aber sieht das im Detail aus?



In der modernen Geschäftswelt entwickeln sich die Anforderungen an Unternehmen

ständig weiter. Nachhaltigkeit ist in diesem Kontext zu einem Schlüsselelement

geworden, bei dem es sich um weit mehr handelt als nur um einen Trend oder eine

Marketingstrategie. Nicht nur bietet sie Unternehmen die Möglichkeit, ihre

ethische Verantwortung zu zeigen - sie bringt auch erhebliche wirtschaftliche

Vorteile mit sich. So kann die Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien zum

Beispiel die Kundenbindung stärken und dadurch zu größerem wirtschaftlichem

Erfolg führen. Bloße Versprechungen reichen heutzutage schließlich längst nicht

mehr aus. Es ist an der Zeit, dass Unternehmen ihren Worten auch Taten folgen

lassen. "Uns erreichen immer wieder Anfragen von Firmen, die ihre Prozesse

verbessern und gleichzeitig die Umwelt entlasten möchten. Es ist erschreckend,

wie viel Potenzial hier noch ungenutzt bleibt. Dabei können schon kleine

Veränderungen große Effekte erzielen", betont Robert Eckhold, Geschäftsführer

der Hofmann Metall GmbH.







nachhaltiger zu arbeiten. Unsere Kunden profitieren unterdessen von einem

Service, der ökologisch und ökonomisch überzeugt", fügt er hinzu. So setzt sich

die Hofmann Metall GmbH seit mehr als drei Jahrzehnten dafür ein, Nachhaltigkeit

für Privatpersonen und Industriebetriebe erlebbar zu machen. Mit neuesten

Maschinen und innovativen Methoden sorgt das Unternehmen dafür, dass

Metallabfälle effizient und umweltgerecht entsorgt werden. Die Zertifizierungen

nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 unterstreichen den hohen

Qualitätsanspruch. Von den fünf Standorten, drei Kleinannahmestellen und

zahlreichen Direktpartnern ausgehend, betreut das Team Kunden in Thüringen,

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. Die recycelten Ressourcen

finden ihren Weg zurück in die Region, wo sie an metallverarbeitende Betriebe

geliefert werden - ein wertvoller Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, der Ökologie

und Ökonomie in Einklang bringt.



Klimawandel und knappe Ressourcen: Warum nachhaltige Arbeit alternativlos bleibt



Nachhaltigkeit ist längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen

Wirtschaft geworden. Für Unternehmen bedeutet sie weit mehr als nur ein Modewort

- sie steht für ein Wachstum, das finanzielle Erfolge mit sozialer Verantwortung Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Wir setzen auf modernste Technik, weil sie uns hilft, effizienter undnachhaltiger zu arbeiten. Unsere Kunden profitieren unterdessen von einemService, der ökologisch und ökonomisch überzeugt", fügt er hinzu. So setzt sichdie Hofmann Metall GmbH seit mehr als drei Jahrzehnten dafür ein, Nachhaltigkeitfür Privatpersonen und Industriebetriebe erlebbar zu machen. Mit neuestenMaschinen und innovativen Methoden sorgt das Unternehmen dafür, dassMetallabfälle effizient und umweltgerecht entsorgt werden. Die Zertifizierungennach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 unterstreichen den hohenQualitätsanspruch. Von den fünf Standorten, drei Kleinannahmestellen undzahlreichen Direktpartnern ausgehend, betreut das Team Kunden in Thüringen,Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. Die recycelten Ressourcenfinden ihren Weg zurück in die Region, wo sie an metallverarbeitende Betriebegeliefert werden - ein wertvoller Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, der Ökologieund Ökonomie in Einklang bringt.Klimawandel und knappe Ressourcen: Warum nachhaltige Arbeit alternativlos bleibtNachhaltigkeit ist längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernenWirtschaft geworden. Für Unternehmen bedeutet sie weit mehr als nur ein Modewort- sie steht für ein Wachstum, das finanzielle Erfolge mit sozialer Verantwortung