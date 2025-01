Großrazzia bei Anbietern von Uber und Bolt

AkibaBC schrieb 05.12.24, 17:31

https://seekingalpha.com/news/4366707-waymo-to-expand-services-to-miami-with-uber-backed-moove



"Waymo, die Geschäftseinheit von Alphabet ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL ), die auf autonomes Fahren spezialisiert ist, weitet ihren Betrieb nach Miami aus, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Blogbeitrag mit.



Im Rahmen der neuen Flottenpartnerschaft mit Moove rechnet Waymo damit, zunächst in Phoenix mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und Moove mit der Verwaltung des Flottenbetriebs, der Einrichtungen und der Ladeinfrastruktur zu betrauen.



Waymo erklärte, dass das Unternehmen weiterhin für die Fahrervalidierung und den Betrieb verantwortlich sein und den Dienst über seine bestehende App anbieten werde.



„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Moove in Phoenix und später auch in Miami und können so ihre auf Mobilität ausgerichtete Erfahrung im Flottenmanagement mit unserem wachsenden Waymo One-Service zusammenführen“, sagte Ryan McNamara, Vizepräsident für den operativen Bereich von Waymo.



Moove ist ein Fintech-Unternehmen im Bereich Mobilität, das bei der Finanzierung des Fahrzeugbesitzes hilft. Das Unternehmen unterhält eine globale Partnerschaft mit Uber ( UBER ), das eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für das afrikanische Unternehmen anführte. Das Unternehmen ist in 12 Märkten in Afrika, dem Nahen Osten, Europa, Asien und Lateinamerika tätig.



Als Reaktion auf die Bekanntgabe dieser Neuigkeiten verloren die Aktien von Uber und dem konkurrierenden Mitfahrdienst Lyft ( LYFT ) 5 %."