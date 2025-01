+213,78 Prozent Rendite mit Öko-ETFs

Wer wirklich nachhaltige Anlageprodukte sucht, muss oft sehr genau hinschauen. Eine Alternative bieten zahlreiche aktiv gemanagte ESG-Fonds, die in den meisten Fällen deutlich nachhaltiger sind, aber auch mit höheren Kosten verbunden sind – ein Fondsmanager, der aktiv Aktien auswählt, eine echte Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt (Ausschlüsse, Positivkriterien, Best-In-Cases etc.) und sich womöglich noch auf Hauptversammlungen aktiv für mehr Nachhaltigkeit einsetzt, will bezahlt werden.

Für ETF-Anleger haben wir dennoch die ESG-ETFs zusammengestellt, die in globale Aktien investieren und über fünf Jahre die beste Performance aufweisen – basierend auf Daten der ETF-Vergleichsplattform extraETF. Der Fokus lag dabei ausschließlich auf der Performance, ohne die zugrunde liegende Nachhaltigkeitsstrategie zu bewerten. So wird beispielsweise dem zweitplatzierten ETF von Ecoreporter vorgeworfen, in "Big Oil"-Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips investiert zu sein. In den Fällen, in denen ein ETF sowohl in einer thesaurierenden als auch in einer ausschüttenden Variante vorlag, wurde stets der ETF mit der höheren Rendite bewertet.

Quelle: extraetf.com, wallstreet:online

Seit kurzem gibt es übrigens mit dem Umweltbank UCITS ETF - Global SDG Focus (ISIN LU2679277744) einen echten dunkelgrünen ETF, der mit strengen Nachhaltigkeitskriterien und relativ niedrigen Kosten wirbt. Tatsächlich handelt es sich auch um einen Artikel-9-Fonds nach EU-Taxonomie, dabei handelt es sich um dunkelgrüne Anlageprodukte. Der ETF ist auch der erste, der das strenge FNG-Siegel, ein Gütesiegel für nachhaltige Geldanlagen, trägt und sogar mit zwei von drei Sternen ausgezeichnet wurde. Einziger Wermutstropfen ist der noch fehlende Track Record. Der ETF wurde erst im Juli vergangenen Jahres aufgelegt und hat seitdem eine Rendite von 11,6 Prozent erzielt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion