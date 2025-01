BP's radikaler Schritt: 4.700 Arbeitsplätze weg!

Das Unternehmen plant, etwa 4.700 Stellen zu streichen, was einen Großteil des bereits angekündigten Stellenabbaus für 2025 ausmacht. Zusätzlich wird BP die Zahl der Auftragnehmer um 3.000 reduzieren.

BP beschäftigt weltweit rund 87.800 Mitarbeitende. Die Aktien des Unternehmens reagierten am Donnerstagmorgen mit einem Plus von 1,4 Prozent auf die Ankündigung.

Herausforderungen und finanzielle Auswirkungen

BP steht weiterhin unter Druck, da die Marktteilnehmer Zweifel an der Investitionsstrategie des Unternehmens hegen. In einem Handelsupdate am Dienstag hatte BP angekündigt, dass niedrigere Raffineriemargen und Turnaround-Aktivitäten den Gewinn im vierten Quartal um 100 bis 300 Millionen US-Dollar belasten könnten. Zudem werde die Ölproduktion voraussichtlich weiter sinken.

Der Energiekonzern wird seine Quartals- und Jahresergebnisse am 11. Februar veröffentlichen. Gleichzeitig hat BP eine für den gleichen Tag geplante Investorenveranstaltung auf den 26. Februar verschoben. Die Veranstaltung soll nun in London stattfinden, um Auchincloss Zeit zur Erholung von einem geplanten medizinischen Eingriff zu geben. "Er erholt sich gut", betonte BP in seiner Mitteilung.

Kursstabilisierung erwartet

Analysten bewerten die Maßnahmen von BP als notwendigen Schritt zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt BP ein Hauptakteur im globalen Energiemarkt, steht jedoch vor der Aufgabe, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

In den vergangenen Wochen klappte dies ganz gut, wie man dem Chart entnehmen kann. Die Analysten trauen der Aktie noch eine Wertsteigerung von einem Fünftel zu im Durchschnitt.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report – ganz kostenlos: "Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis? – 3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial"

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 5,08EUR auf Tradegate (16. Januar 2025, 13:12 Uhr) gehandelt.





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!