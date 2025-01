Plusnet ist "Top Employer 2025" (FOTO)

Köln (ots) -



- Kölner Telekommunikationsanbieter bietet modernes Arbeitsmodell

- Vielfältige Kultur mit hohem Verständnis für inklusive Kommunikation

- Überdurchschnittliche Leistungen im bundesweiten Vergleich



Zum zweiten Mal in Folge hat das renommierte und international tätige Top

Employers Institute die Kölner Plusnet GmbH nach einem umfangreichen

Zertifizierungsprozess als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands

ausgezeichnet. Als "Top Employer 2025" bietet das auf Geschäftskunden

spezialisierte Telekommunikationsunternehmen und hundertprozentige Tochter der

EnBW nachweislich beste Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitenden in einem sich

stark wandelnden Branchenumfeld.





Viele Unternehmen in Deutschland, große wie kleine, sehen sich durch dieAutomatisierung von Geschäftsabläufen, die digitale Transformation sowie denUmbau der Kommunikationsnetze für das Gigabit-Zeitalter stark herausgefordert.Plusnet hilft ihnen, sich mit der richtigen Lösung erfolgreich für die Zukunftaufzustellen. Zudem leistet Plusnet durch den Ausbau der energieeffizientenGlasfasertechnologie und offene Netzzugänge (Open Access) einen Beitrag zurnachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland.Moderne Offices verbunden mit flexiblem ArbeitsmodellDamit das gelingt, müssen aber auch die Mitarbeitenden die richtigenVoraussetzungen für ihre tägliche Arbeit vorfinden. Nur so kann das Unternehmensicherstellen, stets über hervorragende Fachkräfte sowie Nachwuchstalente amMarkt zu verfügen.Bereits vor einigen Jahren hat Plusnet begonnen, die Arbeitsbedingungen an dieBedarfe ihrer Mitarbeitenden anzupassen. Dazu gehören neben einem hochmodernenArbeitsplatz - vor allem am neuen Hauptsitz in Köln - auch ein flexiblesArbeitsmodell. Dazu zählen bei Plusnet etwa das Arbeiten im Homeoffice an bis zufünf Tagen pro Woche oder die Möglichkeit der so genannten "Workation", alsoRemote-Tätigkeit vom europäischen Ausland aus."Jede Lebensphase bringt neue Aufgaben und Herausforderungen mit sich. Wirunterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, Beruf und Privatleben bestmöglich zuvereinbaren", kommentiert Thomas Sundermann, Leiter Personal bei Plusnet dieUnternehmenskultur. "Unsere Mitarbeitenden arbeiten mobil und remote - wenn siemöchten, fünf Tage die Woche - und bekommen Freiraum für Dinge, die manchmalwichtiger sind als Arbeit. Das ist ein klares Bekenntnis von uns an unser Team -auch in einer Zeit, in der viele Unternehmen wieder Präsenz-Office anordnen."Inklusive, vielfältige Kultur mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten