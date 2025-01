Aufwind an Kapitalmärkten hält an

Im Rahmen ihrer gerade stattfindenden Aufwind-Woche im Wiener MuseumsQuartier, lud die VOLKSBANK WIEN AG zu einem Investment- Frühstück mit Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment. Nach der Begrüßung durch Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, beschäftigte sich Herzum in seinem Vortrag mit den Implikationen des Machtwechsels in den USA für Wirtschaft und Märkte. Im Vorfeld, der in wenigen Tagen stattfindenden Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump betonte Herzum dessen Machtfülle, mit der er komfortabel regieren könne, weil große Gegenwehr aus dem Repräsentantenhaus bzw. dem Senat kaum zu erwarten sei: "Trump ist deutlich besser vorbereitet als 2017 und wird direkt nach der Amtseinführung mit der Umsetzung seiner wirtschaftspolitischen Ideen beginnen. Trumps Agenda dämpft das Wachstum und treibt die Preise, je länger seine Amtszeit dauert. Zudem bedeuten seine erratischen Äußerungen mehr Unsicherheit für Wirtschaft und Kapitalmarkt. Europas Wachstum bleibt auch 2025 hinter den USA zurück."



Trotzdem wird das moderate globale Wirtschaftswachstum weiter anhalten, wenngleich die Dynamik in den USA etwas schwächer ausfallen wird, aber dennoch robust bleibt. Kerneuropa bleibt allerdings auch 2025 problembehaftet. Die Rückkehr zum Trendwachstum im Euroraum nach längerer Stagnation verlangsamt sich weiter. In China wiederum wird das Wachstum durch die Immobilienkrise und die damit zusammenhängende Vertrauenskrise sowie die zaghafte Konjunkturpolitik etwas eingebremst. In Japan soll hingegen die anziehende

Investitionsdynamik im Zuge der Neustrukturierung der Lieferketten das Wachstum unterstützen.



Zwtl.: Weitere Zinssenkungen und etwas schwächerer Rückenwind an den Kapitalmärkten



Die Phase der Zinssenkungen werde auch 2025 weitergehen. Michael Herzum: "Die Notenbanken werden ihre Zinsen weiter senken. Die EZB hat deutlich mehr Spielraum für Zinssenkungen als die US- amerikanische Fed. Wachstum und Inflation sind hierzulande geringer als in den USA. Wir erwarten in Europa noch fünf und in den USA noch zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende." Am Ende des Jahres werde der Zinssatz in der EU mit erwarteten 1,75 Prozent deutlich unter jenem in den USA liegen (erwartet: 3,75% Prozent).



Was die Entwicklung an den Kapitalmärkten betrifft, bleibt Herzum optimistisch gestimmt: "Die Kapitalmärkte haben weiter Rückenwind - nur weniger als 2024. Steigende Gewinne unterstützen die Aktienkurse." Zur Erinnerung: 2024 verzeichneten die wichtigsten Aktienindizes - allen voran der US-Markt - deutliche Zuwächse (Anm. 1 ).



-



Nasdaq 100: + 25,6 %



-



S&P 500: + 24,5 %



-



Nikkei 225: + 20,9 %



-



MSCI Emerging Markets: + 13,1 %



-



EURO STOXX 50: + 11,0 %



Lediglich Gold (+ 21,8 %) konnte aus Performancesicht mit den Aktien mithalten.



"Was das Kapitalmarktumfeld betrifft, ist die Ausgangslage allerdings eine gänzlich andere als 2024", betont Herzum. So wird das BIP-Wachstum in den USA 2024 mit voraussichtlich 2,8 % deutlich über den vorher im Schnitt erwarteten 1,0 % liegen. Für 2025 rechnet man bei der Union Investment mit 2,3 %. Auch die Gewinne lagen 2024 um einen Prozentpunkt über den erwarteten 10 %. Sie sollen heuer allerdings um 14 % steigen - so die Erwartungen.



Die 2024 erzielten Kurszuwächse haben Aktien aber verteuert. So stieg etwa das S&P 500 KGV von 17,8 (Ende 2023) auf aktuell 22,3 ( Anm. 2). Nicht zuletzt auch deshalb geht man für heuer von einem normalen Aktienjahr aus, wobei die Analysten von Union Investment US- Aktien mittlerweile schon für teuer halten, während europäische Aktien als moderat bewertet eingestuft werden.



"Bei den Rentenanlagen bleiben Unternehmensanleihen unser Favorit", erklärt Herzum. In puncto Staatsanleihen wird mit Blick auf die zehnjährigen Bundesanleihen (10J-Bund) bzw. die zehnjährigen US- Staatsanleihen (10J-US Treasuries) am langen Ende kein Rückgang erwartet, wodurch es zu steileren Renditestrukturkurven kommen sollte. Zudem rechnet man damit, dass es bei den Staatsanleihen zu einer Rückkehr der Laufzeitprämien kommen wird.



Was die Geopolitik betrifft, wird eine Beruhigung der Lage erwartet. Allerdings bleiben Event-Risiken weiter bestehen.

Anmerkungen:



1: Quelle: LSEG, Bloomberg, Union Investment. Stand: 1. Januar 2025.



2: Quelle: Union Investment; Erwartungen für das BIP und Gewinne in 2024 jeweils im Oktober 2023.



Bei der Prognose bezogen auf den Zeitraum 01.01.2025-31.12.2025 zur künftigen Entwicklung handelt es sich um keinen verlässlichen Indikator für die tatsächliche zukünftige Entwicklung, die von vielen, nicht vorhersagbaren und nicht beeinflussbaren Faktoren abhängt. Die angeführte Prognose beruht auf angemessenen, durch objektive Daten gestützten Annahmen.



Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf

Vergangenheitswerten. Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren und andere Entgelte, sowie Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.



Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 01/2025, sofern nicht anders angegeben. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt.



VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Union Investment



Mit 497,4 Milliarden Euro an Assets under Management zählt die Unternehmensgruppe Union Investment zu den größten

Kapitalverwaltungsgesellschaften Deutschlands. Mit über 5,8 Millionen Privatkunden, mehr als 1500 institutionellen Kunden und mehr als 4.000 Mitarbeitenden (Stand 30.09.2024) gehört sie zu den führenden Fondsgesellschaften in der Asset-Management-Branche. Union Investment ist Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und bietet Anlagelösungen für Privatkunden, institutionelle Kunden und Immobilienkunden.



